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Üniversitede mülakat skandalı!
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Üniversitede mülakat skandalı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından medya ve iletişim çalışmaları tezli yüksek lisans alanında 20 kişilik öğrenci alımı skandala dönüştü.

Üniversitede mülakat skandalı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından medya ve iletişim çalışmaları tezli yüksek lisans alanında 20 kişilik öğrenci alımı skandala dönüştü.

09 Temmuz 2019 Salı 08:25
Üniversitede mülakat skandalı!

Alımlar, ALES (%50) + yabancı dil puanı (%15) + lisans not ortalaması (%15) + mülakat sınavı (sözlü ve yazılı %20) şeklinde puanlamalar hesaplanarak yapılacaktı.

Ancak sınavlardan yüksek puan alanlara mülakatta düşük puan, sınavlarda düşük puan alanlara mülakatlarda yüksek puan verilmesiyle ortalık karıştı.

Sınavlarla 53’üncü olan adayın mülakat sonrası 95 puan verilerek 19. asil sıraya yükselmesi dikkat çekti. Yazılı sınavlarda yüksek puan alanların ise mülakatta 39 puan verilerek elendiği tabloya da yansıdı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki alımlara sosyal medyadan tepki geldi.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
üniversitede mülakat skandalı
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