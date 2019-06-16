Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!

Üniversiteye giriş sınavlarında adaylar ikinci oturum sınavlarına girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün (cumartesi) gerçekleşmişti. Bugün ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde saat 10.15’te başladı. Pek çok aday sınava geç kaldığı ya da kimliğini unuttuğu için sınava alınmazken bazı adaylar da sınava saniyeler kala sınavın yapılacağı binaya girebildi.

Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, bugün erkenden kalkarak sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı.

"Televizyonda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye..."

İzmir’de bulunan Atatürk Lisesi’nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Aferin oğlum bir senen gitti. Teşekkür ederim çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun. Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye şimdi sen kimliğini unutuyorsun biz gülünç duruma düştük" dedi.

Sınava 1 dakika kala yetişti

Trabzon'da kimliğinde fotoğraf olmayan öğrencinin imdadına polis yetişti. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in görevlendirdiği yunus ekibi nüfus müdürlüğünden geçici kimlik kartını alarak Melek Sofu adlı genç kızı sınava 1 dakika kala yetiştirmeyi başardı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre; ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı için saat 09.30'da KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'ne giden 18 yaşındaki Melek Sofu adlı genç kıza sınav komisyonundaki görevli tarafından nüfus cüzdanın fotoğrafsız olması nedeniyle sınava alınmayacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünden belge getirilmesi istenilen Giresunlu Sofu, 155 polis imdat nolu telefonu arayarak yardım istedi. Bir gün önceden Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevilk'in, öğrencilere sınav öncesinde yardımcı olunması konusunda verdiği öğrenilen talimat gereği polis ekipleri alarma geçti. Haber merkezinden anons edilen Yunus ekibi, genç kıza önce kask taktı, ardından 10 km uzaklıktaki önce fotoğrafçıya getirp fotoğraf çektirdi, sonrasında da nüfus müdürlüğüne getirdi. Burada kısa sürede alınan geçici kimlik belgesiyle birlikte genç kız tekrar sınava gireceği okula yetiştirildi. Sınav saatine bir dakika kalan salonda olan genç kız, sınava alındı. Bu arada yolda kalan bazı öğrencilerinde motorlu ekiplerle sınava yetiştirildiği öğrenildi.

Kimliğini unuttu son dakika yetişti

Sivas’ta arkadaşının arabasıyla birlikte YKS sınavına gelen genç, arkadaşı sınava girince arabada unuttuğu kimliği yüzünden az kalsın sınava giremiyordu.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan İbrahim Orhun Soydan, salon girişine geldiğinde kimliğini birlikte sınava geldiği arkadaşının otomobilinde unuttuğunu fark etti. Sınava girecek olan arkadaşı da sınav salonunda yerini alınca Soydan, arkadaşının otomobilinde unuttuğu kimliğini bir süre alamadı. Kimliksiz sınava alınmayan Soydan, durumu sınav sorumlularına bildirdi. Yetkililer Soydan’ın arkadaşını ulaşmak için bir süre sınav salonlarını tek tek aradı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala üniversite adayının arkadaşı yetkililerce bulundu ve otomobilin anahtarının annesinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşının annesinin yanına koşan Soydan, anahtarı alarak arabaya yöneldi. Kimliğini unuttuğu arabadan alan Soydan, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava girebildi.

Yanlış fakülte kurbanı oluyordu

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ise AYT sınavına girmek için 1 dakika kala gelen üniversite adayı ise ilk olarak yanlış sınav binasına girdi. Görevlilerce yanlış binaya geldiği belirtilen aday saniyeler kala koşarak sınava gireceği binaya yöneldi. Sınav binası kapılarının kapanmasına saniyeler kala ise sınava girebildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içeride ter dökerken, ailelerde de dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştirdiler

Karabük’te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS ikinci oturumuna son anda koşarak gelen bazı adaylar Cezaevi ring aracı ve polis otosuyla sınava yetişti.

Türkiye genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınav saatinin yaklaşmasıyla beraber adaylar sınava dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak Karabük Üniversitesi girişine gelen erkek ve bayan bir aday, Karabük T Tipi Kapalı cezaevinden sınava mahkum getiren cezaevi ring aracına binerek yetişti. Diğer yandan sınavın başlamasına 2 dakika kala bir polis aracıda 3 adayı sınava yetiştirdi.

Kimlik yerine ehliyetle geldi, içeriye alınmadı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü ile Şişli’deki Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen sınava gelen adaylar içeriye girdi. Ancak sınava girmek için gelen aday Yiğitcan Yılmaz, ehliyetiyle sınava geldiği gerekçesiyle alınmadı.

“Farklılık olsun diye ehliyetimle geldim ama giremedim"

Bunun üzerine genç kapıdan dönen Yılmaz, “Ben dün kimlikle geldim de, ehliyetle giremedim. Demek ki olacağı varmış olmuş. Dün kimlikle geldim, bugün farklılık olsun diye ehliyetimle geldim. Ehliyetle geldim, gelirken de çok badireler atlattım. Motosikletle geliyordum, kask takmadım, okulun köşesinde polisler vardı ama çevirmediler. Rüyamda motosikletimi bağlıyordu. Ben de motosikleti ara sokaklara park ettim öyle geldim. Çok ilginç şeyler yaşadım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA