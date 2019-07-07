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“Üniversite mezunu işsizlerin kredi borçları ertelensin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ne verdiği kanun teklifi ile üniversite mezunu işsizlerin öğrenciyken aldıkları kredilerin geri ödeme süreçlerinde işsiz olmaları halinde iş buluncaya kadar ödemenin ertelenmesi için Kanun Teklifi verdi. Gürer, binlerce üniversite mezunu işsiz gencin bu teklifin yasalaşmasını beklediğini söyledi.

“Üniversite mezunu işsizlerin kredi borçları ertelensin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ne verdiği kanun teklifi ile üniversite mezunu işsizlerin öğrenciyken aldıkları kredilerin geri ödeme süreçlerinde işsiz olmaları halinde iş buluncaya kadar ödemenin ertelenmesi için Kanun Teklifi verdi. Gürer, binlerce üniversite mezunu işsiz gencin bu teklifin yasalaşmasını beklediğini söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:44
“Üniversite mezunu işsizlerin kredi borçları ertelensin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vermiş olduğu Kanun Teklifinin gerekçesinde şöyle dedi, “Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençlerimiz artık hayata borçla başlamaktalar. Son veriler Türkiye'de öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencinin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu olduğunu göstermektedir” dedi.

2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizliğin, 2019 yılında 26,1 'e yükselmiş olduğunu hatırlatan Gürer, “Türkiye'de her 4 gençten l'i işsizdir. 2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4'e yükselmiştir. İşsizlik oranlan mezun olunan bölümlere göre büyük değişim göstermektedir. Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile Türkiye'de üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerimizin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesi amaçlanmıştır” dedi.

Kanun teklifinin bir an önce mecliste ele alınıp iş buluncaya kadar borç ertelenmesinin sağlanmasının aileler içinde büyük rahatlama sağlayacağını kayd eden Ömer Fethi Gürer, aileler bir umutla çocuklarını okutuyorlar. Kıt kanaat geçinip çocuklarını okutuyorlar. Okul bitiyor iş yok. Yetmiyor, öğrenci iken alınan kredinin borç ödeme süresi geliyor. Aile, ekonomik sıkıntılarla daralmış birde kredi ödeme yükü sıkıntılarını katlıyor. Binlerce ailenin huzursuzluk yaşamasına vesile olan kredi borç ertelemesi bir nebze olsun rahatlama sağlayacaktır” dedi.

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üniversite mezunu işsizlerin kredi borçları ertelensin
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