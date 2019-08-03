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ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YETMEZ, KOLUNA “YETKİNLİK” BİLEZİĞİ TAK!

Eskiler gençlere hep aynı öğüdü verirdi: Kolunda bir altın bileziğin olsun… Bahsedilen bir diploma ya da meslekti belki ama geçen zamanla birlikte beklentiler de değişti.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YETMEZ, KOLUNA “YETKİNLİK” BİLEZİĞİ TAK!

Eskiler gençlere hep aynı öğüdü verirdi: Kolunda bir altın bileziğin olsun… Bahsedilen bir diploma ya da meslekti belki ama geçen zamanla birlikte beklentiler de değişti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YETMEZ, KOLUNA “YETKİNLİK” BİLEZİĞİ TAK!

Eskiler gençlere hep aynı öğüdü verirdi: Kolunda bir altın bileziğin olsun… Bahsedilen bir diploma ya da meslekti belki ama geçen zamanla birlikte beklentiler de değişti. İş hayatında rekabetin acımasızlaştığı son dönemde diplomadan ziyade öne çıkan “yetkinlikler” oldu. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’a göre diploma yetmez, önemli olan iş hayatının beklediği yetkinlilkleri ne kadar kazandığınız… Habertürk’te yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu “Yolun Başındayken” programına katılan Durman, ÖSYM’nin açıklayacağıyerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye adım atacak gençlere seslendi. Durman, “Üniversite eğitimi süresince yetkinlikbileziklerini toplayıp kolunuza takın” tavsiyesinde bulundu.

MÜHENDİS OLABİLİRSİN AMA…

Üniversite adayları tercihini yaptı, yerleştirme sonuçlarını beklemeye koyuldu. 7-9 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenen sonuçların ardından da kayıt işlemleri yapılacak. Bir yandan yerleştirme sonuçlarını, bir yandan da üniversiteli olmayı heyecanla bekleyen adaylara, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’dan uyarı geldi: Diploma yetmez, yetkinliklerinizi geliştirin! Duman’a göre istediğin kadar iyi bir mühendis ol, iletişim becerin yoksa iş bulma olasılığın çok düşük.

KARMAŞIK PROBLEMLERİ ÇÖZ, ELEŞTİREL DÜŞÜN, YARATICI OL!

Çiçeği burnunda üniversitelilere seslenen Durman “üniversite eğitimi süresince yetkinlik bileziklerini toplayıp kolunuza takın” çağrısında bulundu. Dünya Ekonomik Forumu’nun “2020 İş Dünyasının Beklentileri Raporu”na işaret eden Durman,günümüzde üç yetkinliğin ön plana çıktığını söyledi. “Karmaşık problemleri çözebilmek çok önemliçünkü her şey karmaşık veinterdisipliner hale geliyor. Eleştirel düşünme yani bakış açısının geliştirmesi de şart . Bunların temelinde ise yaratıcılık çok önemseniyor iş dünyasında çünkü ancak yaratıcı bir düşünceyle bunları analiz edebilir, problemleri çözebilir ve eleştirel düşünebilirsiniz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEDE DEĞİŞİME AYAK UYDUR”

“Bazı mesleklerin ileride olmayacağını biliyoruz” diyen Durman,bu yıl üniversiteye başlayacak Z kuşağının önümüzdeki 40 yıl içerisinde 7 meslek değiştireceğinin öngörüldüğünü söyledi.Bu 7 meslekten 5'inin şu anda tanımlı olan bir meslek olmadığının altını çizen Durman, gençlerin bu değişime ayak uydurabilmesi için iş hayatının beklediği yetkinlikleri kazanmasının önemine dikkat çekti. “Özel sektörün ihtiyacı olan bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için, gençlerin farklı beceriler ve yetkinlikler edinmeleri gerekiyor. Bunu da üniversite eğitimi sırasında yapmaları çok önemli” diye konuştu. Dünyanın gelişmiş ülkelerindesanayi devrimine yönelik gelişmeler doğrultusunda eğitim sistemlerinin gözden geçirildiğini hatırlatan Durman, Türkiye’de de bu yönde atılan adımların hızlanması gerektiğini söyledi.

“DERS PROGRAMIMIZIN YÜZDE 20’Sİ YETKİNLİK DERSLERİ”

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporudoğrultusunda belirlenen 20’ye yakın yetkinliği 14'e indirgediklerini söyleyen Durman, ders programlarının ortalamayüzde 20'sinin yetkinlik derslerinden oluştuğunu söyledi. “Öğrencilerin, okula başladığı hafta yaptığımız bir testle eksik yönlerini tespit ediyoruz” diyen Durman, “uzmanlarımız öğrencinin hangi alanlarda kendisini geliştirmesi gerekiyorsa o konuda ona rehberlik ediyorlar. Üniversite eğitimleri süresince eksikleri gidermek ve öğrencinin güçlü olduğu alanları daha fazla güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz”diye konuştu.

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