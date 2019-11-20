Uluslararası Demiryolu sektörü ilk kez Eskişehir’de

Uluslararası demiryolu sektörünün kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail Industry Show, Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle 14-16 Nisan 2020’de, yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulmuş bir şirket olan Modern Fuarcılık’ın organizasyonuyla düzenleniyor. TCDD Taşımacılık A.Ş., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Eskişehir Sanayi Odası, etkinliği destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. 15 ülkeden 100 yerli ve yabancı firmanın ve 3 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan fuar, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulması, mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için de zemin oluşturacak. Demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren Türkiye’den ve dünyadan altyapı, üstyapı, teknoloji, güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı sistem üreticileri Rail Industry Show’da bir araya gelecek. Kaliteli üretim yapan KOBİ’ler de bu fuarda kendilerini tanıtma ve dünyaya açılma olanağı bulacak.

Fuardan 1 gün önce, 13 Nisan’daysa para kaynakları ve proje sahiplerinin katılacağı bir konferans düzenlenecek. Konferansta, demiryolu altyapı ve üstyapı projeleri, finansman modelleri, finans kaynakları, proje finansman modelleri tartışılacak. Konferansta banka ve fon yöneticileri, yerli ve yabancı hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, proje danışmanlık, sigorta ve hukuk şirketleri de yer alacak. Talebe göre, işbirliği amaçlı birebir toplantılar da organize edilecek. Konferansın ardından, fuarla eşzamanlı olarak, sektöre ait spesifik konu başlıklarının ele alınacağı ayrı bir seminer de düzenlenecek.

Demiryolu Sektörünün Merkez Üssü Eskişehir

Demiryollarıyla ilgili önemli bir üs olan, Ankara ve diğer büyük metropollere sadece birkaç saat mesafede yer alan Eskişehir’de demiryolu sektörüne yönelik böyle bir etkinlik ilk kez düzenleniyor.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Demiryolu Fuarı’nın Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve Eskişehir için önemi için büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu: ‘‘Eskişehir, coğrafi avantaja ve köklü bir ticaret ve sanayi geleneğine sahip. O nedenle ülkemiz için değer üreten kentlerin başında geliyor. Yakın zamanda yatırımını tamamladığımız Eskişehir Fuar Kongre Merkezi de içinde yer alan ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi ile kentimizin rekabetçi gücünü arttırmak için hizmete başladı. Elbette fuarların her biri ekonomik gelişim için çok önemli. ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nin işletmecisi, Türkiye’nin sektör lideri TÜYAP Fuarcılık, birçok farklı sektör için can suyu niteliğinde fuarlar düzenlemeye başladı. Odamızın, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yatırımına karar vermesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz ki demiryolu endüstrisidir. Merkez için hazırladığımız fizibilite raporunu inceleyen Kalkınma Bakanlığı, bir Anadolu şehrine yönelik en büyük desteği bize sağladı. Söz konusu fizibilite raporunun stratejik odağında, Eskişehir’in sahip olduğu kümeler bulunuyordu. Demiryolu, havacılık ve seramik kümelerinin lobi gücüne katkı sağlanması, Eskişehir’de oluşacak fuarcılık endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlendi. Demiryolu sektörüne özel bir fuar düzenlenmesi için odamızca titiz bir çalışma yürütüldü ve sonucunda fuar organizasyonu için Modern Fuarcılık A.Ş. seçildi. TÜLOMSAŞ gibi ülkemizin modern sanayiine öncülük etmiş bir fabrika ve yan sanayileri, ülkemizdeki demiryollarının tek kesişim noktası Eskişehir’deyken, demiryolu fuarının Eskişehir’de düzenlenmesi doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız da bu stratejik alanı desteklemeye, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak demiryolu endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya devam edecektir.’’

Modern Fuarcılık’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Moris Revah

Modern Fuarcılık’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Moris Revah, demiryolu sektöründe 20 yıllık deneyime sahip ve bugüne kadar sektörde gerçekleştirilen birçok etkinliğin başarısının ardındaki isim olarak biliniyor. Revah, Modern Fuarcılık ile ülkemizin ve sektörün ilerleyişine katkıda bulunmayı, Türkiye’yi dünya demiryolu sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri yapmayı amaçlıyor.

Hibya Haber Ajansı