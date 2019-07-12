Ülke şokta! Otele saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Somali’nin Jubaland Eyaletinin başkenti olan Kismayo'da bir otele Eş-Şebab terör örgütü üyelerince saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda henüz sayısı belirlenemeyen ölü ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ

Önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef aldı. Çok sayıda bölge ve merkezi hükümet yetkililerinin bulunulduğu düşünülen otele çok sayıda ambulans gönderildi.

Teröristlerin saldırılarının henüz bitmediği aktarılırken, eyalet polisi bölgedeki operasyonuna devam ediyor.

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