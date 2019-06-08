Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLIN
7.4265
EURO
6.5701

Uğur Dündar ortak yayın hakkında konuştu: Adil olacağıma şüphe yok

Dündar, "Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum" dedi

Uğur Dündar ortak yayın hakkında konuştu: Adil olacağıma şüphe yok

Dündar, "Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum" dedi

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:05
Uğur Dündar ortak yayın hakkında konuştu: Adil olacağıma şüphe yok

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı televizyon yayını için "Bir stüdyoda çekilsin. Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" sözlerine Uğur Dündar yanıt verdi. Dündar, "Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" dedi.

Independent Türkçe'ye konuşan Dündar, "Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim" dedi ve ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Dündar yayın hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de iki lider arasındaki son canlı yayın tartışması 2002 seçimlerinden hemen önce, en yüksek oyu alacağı anketlerde ortaya çıkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gerçekleşmişti ve onu ben yönetmiştim. Yayından sonra her iki lider bana içtenlikle teşekkür etmişlerdi. O yayının son derece dürüst ve adil bir yayın olduğu iki liderin de ortak görüşüydü."

Dündar, "Ben yarım asırdır televizyonculuk yapıyorum, yıllarca TRT'de çalıştım. 1990'larda da siyasi parti liderlerinin katıldığı açık oturumları ben yönetirdim" dedi. Programın bir stüdyoda yapılması fikrine destek veren Dündar, "Tabii ki bir ortak yayın düşünülmeli. Örneğin TRT İstanbul Televizyonu'nun stüdyoları kullanılabilir ve isteyen kanallar ortak yayınla bu programı seyircilerine yansıtabilir" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
uğur dündar ortak yayın konuştu adil olacağıma şüphe yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli İşçiler Verilen Sözün Tutulmasını İstiyor!
Üniversiteli İşçiler Verilen Sözün Tutulmasını İstiyor!
Lise Mezunu PÖH (Polis Özel Harekat) Alımı Yapılacak mı?
Lise Mezunu PÖH (Polis Özel Harekat) Alımı Yapılacak mı?
İŞKUR'dan Günlük 77 TL Ödeme!
İŞKUR'dan Günlük 77 TL Ödeme!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim