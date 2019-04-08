Ucuza Tatil Mümkün! Oteller Dolup Taşsa Da Yazlıklar Var!

Ekonomik kriz, dolar kurundaki çılgın artış derken vatandaşın alım gücü oldukça düştü. Yurt dışında tatil yapmak oldukça zor zaten artık. Önceden Avrupa’da 3000 TL’ye tatil yapabiliyorken bugün aynı tatil aynı lokasyonda 6000 TL’yi bulabiliyor. Peki yurt içinde durum ne? Oteller ateş pahası! Alternatif ne? İşte detaylar!

Posta gazetesinin haberine göre kiralık konutlar tatilcilere adeta can simidi oldu. 6 kişilik evlerin Temmuz’da günlüğü Marmaris’te 350-700, Fethiye’de 180-400, Didim’de 200-400 lira arasında değişti. Havuzlu villalar ise 500 ile 2 bin lira arasında... Hatta bazı aileler beraber tatil yaparak ekonomi yapabiliyor. 3 aile bir villa kiralayıp hem ev konforunda tatil yapıyor hem de ciddi anlamda kar ediyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektörüde hareketlilik hız kazandı. Bu yıl 50 milyon yabancı turist hedefleyen Türkiye'de, oteller şimdiden yaz sezonu için yüzde 70 doluluğa ulaştı. Yoğun talep otel konaklama ücretlerinde de kendini gösterdi. Türkiye genelinde otel ve pansiyon fiyatları ortalama yüzde 40 arttı. Yüksek ilgi gören kimi otellerdeki fiyat artışları yüzde 80'i buldu. Otel ve pansiyonlardaki fiyat hareketliliği gerek yerli gerek yabancı turistin; ev, villa, oda kiralamalarına ilgisini artırdı.

Yüzde 26.5 artış ile geçen yılın konaklama türü galibi olan kiralık konutların, bu yıl yükselişini daha da artırması bekleniyor. İlgi ile konut kiraları geçen yıla göre yüzde 50'lere varan oranlarda artsa da, otel ve pansiyonlara göre fiyat avantajı sunmaya devam ediyor. Günlük ve aylık kiralanabilen konutların fiyatları; oda sayısına, konforuna, konumuna ve tarihe göre değişiyor. Tatilcilerin gözdesi Fethiye hem kiralık daire hem villa fiyatlarının uygunluğu ile dikkat çekiyor. Marmaris ise sahilin en pahalı ilçesi olarak öne çıkıyor.

Kiralık evler, en çok artış gösteren konaklama türü olurken; yabancıların Türkiye'de kalış süresi uzadı. 2018 yılında yabancı turistlerin konaklama süresi önceki yıla göre yüzde 46'lık artış gösterdi. Geçen yıl kiralık villa ve evlerde konaklayan turistlerin geceleme süresi ise yüzde 29 artarak 5.3 milyona ulaştı.