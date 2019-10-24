Uçan Raketler Trabzon’da 10 bin çocuğu masa tenisi ile buluşturacak

Hitit, Uçan Raketler adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Çorum ve Isparta’nın ardından şimdi de Trabzon’a taşıdı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile birlikte hayata geçirilen “Uçan Raketler” projesiyle; çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu ile buluşturulması, masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

Proje kapsamında; il genelinde ihtiyaç sahibi okullara öncelikle masa tenisi ekipmanları sağlanıyor. Beraberinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimler sonunda antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen bir spor dalı olan masa tenisinde, genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkemizi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması da hedefleniyor. 2018 yılında başlatılan Uçan Raketler’den Çorum’da 55 okuldan, Isparta’da ise 41 okuldan 20 binden fazla çocuk yararlandı.

Trabzon’da hedef 10 bin çocuğa ulaşmak

Uçan Raketler kapsamında; Trabzon’da da daha önce masa tenisi ekipmanı olmayan 77 okula masa tenisi masası ve malzemesi sağlanacak. Ekipman desteğini, profesyonel bir eğitim programıyla birleştiren Uçan Raketler, Trabzon’da 77 öğretmene 1. Kademe Antrenörlük Kursu vermeye başladı. Eğitimi tamamlayarak sertifikalarını alacak öğretmenler, masa tenisi eğitiminin okullarda yaygınlaşmasını sağlayacak.

Projenin Trabzon lansmanı 24 Ekim 2019 Perşembe günü Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon il protokolü üyeleri, Hitit ve TMTF temsilcileri, proje paydaşları ve proje okullarından öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Bir spor şehri olan Trabzon’da böyle anlamlı bir projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu şunları söyledi: “Başarıya giden yolda eğitim kadar kültürel ve spor etkinlikleri de çok önemli. Yerli bir firma olan Hitit’in topluma, gençlerimize ve çocuklarımıza böyle bir projeyle katkı sunması mutluluk verici. Sporun her dalının tutkuyla kucaklandığı ilimizde, bu güzel projenin de çok faydalı olacağına inanıyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Uçan Raketler diğer illere de taşınacak

Projenin hızla farklı illere de taşınacağını ifade eden Hitit Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu konuşmasında şunları söyledi: “25 senedir yurt dışına havayolu yazılımı ihraç eden Türkiye’nin ilk bilişim firması olarak katma değer üretirken, diğer taraftan da toplumun gelişmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmeye büyük önem veriyoruz. Firma olarak toplumsal sorumluluğumuz gereği önceliği çocuklarımıza ve gençlerimize verdik ve onları spor ile bir araya getirmek istedik. Uçan Raketler projemiz ile şu ana kadar Çorum ve Isparta’da 20.000’e yakın çocuğumuzu masa tenisi ile buluşturduk. İlk adımını 2018 yılında attığımız “Uçan Raketler” ile şimdi de Trabzon’dayız. Bugün birlikte ortak bir umut ve sevinçle başlattığımız proje ile Trabzon’da 77 okuldan 10.000 civarında çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile yaptığımız bu güzel iş birliği ile projenin daha uzun yıllar hem yurt içi hem de yurt dışında süreceğine yürekten inanıyoruz.”

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’ndan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Savas Ertufan;“Yaşam boyu yapılabilen ender sporlardan olan masa tenisinin insan sağlığına ciddi faydaları vardır. Federasyon olarak masa tenisinin okullara ve tabana yayılmasına büyük önem veriyoruz. Bu şekilde mutlu toplumlar, sağlıklı nesiller ve elit sporcular yetişeceğine inanıyoruz. Uçan Raketler projesi ile masa tenisi oynama imkânı olmayan binlerce öğrenciye bu fırsat yaratılmaktadır. Bu güzel projenin yurt içi ve yurt dışında sürdürülmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. TMTF olarak bu güzel projenin sahibi Hitit Bilgisayar Hizmetleri’ne ve Trabzon İl Milli Eğitim ve Spor Müdürlerine destekleri ve uyumlu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Hakkında 1994 yılında kurulan Hitit Bilgisayar Hizmetleri, sektörün hızla büyüyen oyuncularının en çetin ve karmaşık ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek düzeyde yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım ürünleri ve servisleri sağlamaktadır. Hitit’in Crane markalı yazılım çözümleri havayolu firmalarının rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama ve sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü /charter yönetimi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İş ortaklarıyla kurduğu yakın ilişkileriyle tanınan Hitit, çözüm ve servisleri ile ilgili olduğu kadar, müşteri hizmetleri konusunda da mükemmel geri dönüşler almakta ve bu geri dönüşleri daha da kaliteli ve başarılı hizmetlere dönüştürmektedir. Rezervasyon sistemleri üzerinden geçen 65 milyona yakın yolcu ile dünya havayolu PSS (Yolcu Servis Sistemi) endüstrisinde 5. sırada bulunan Hitit, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere uzanan iş ortaklıklarını hızla çoğaltmaya ve çeşitlendirmeye devam etmektedir.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Hakkında Türkiye´de Masa Tenisi´nin sevilmesi, tanınması ve herkes tarafından oynanabilmesi amacıyla 1966 yılında kurulan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, ülkemizi olimpiyatlarda ve uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcuları tespit ederek, müsabakalara hazırlamayı vizyon, Türk Masa Tenisi´nin tüm paydaşlarına liderlik ederek, iş birliğini geliştirmek ve bu sayede Masa Tenisinin ülke geneline yayılmasını sağlamayı ise misyon edinmiştir. İlk Federasyon başkanı aynı zamanda gazeteci olan merhum Ali Abalı’dır. Geçen 50 yıllık sürede bu spora gönül vermiş pek çok isim de Türk Masa Tenisi´ne hizmet etmiştir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA