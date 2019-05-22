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Twitter Aleyna Tilki'yi sildi: Offf yaş 18 oldu, hâlâ sorun yaşıyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Genç şarkıcı, "Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım" ifadesini kullandı.

Twitter Aleyna Tilki'yi sildi: Offf yaş 18 oldu, hâlâ sorun yaşıyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Twitter hesabı kapatıldı. Genç şarkıcı, "Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım" ifadesini kullandı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:29
Twitter Aleyna Tilki'yi sildi: Offf yaş 18 oldu, hâlâ sorun yaşıyorum

Twitter topluluk kuralları gereği 13 yaşın altındaki çocukların kullanımına izin vermiyor. 2000 yılında doğan Aleyna Tilki'nin de 13 yaşından önce Twitter kullanmaya başladığı gerekçesiyle hesabı kapatıldı.

​Paylaşımlarının birçoğunun silindiğini belirten genç şarkıcı, "Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı… Çoğu tweetim silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.05.2019 12:42
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