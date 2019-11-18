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Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD mensubu, Londra'da hakim önüne çıkacak

Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD mensubu, bugün Londra’da mahkemeye çıkarılacak.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD mensubu, Londra'da hakim önüne çıkacak

Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD mensubu, bugün Londra’da mahkemeye çıkarılacak.

18 Kasım 2019 Pazartesi 06:49
Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD mensubu, Londra'da hakim önüne çıkacak

İngiliz polisinden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alınan 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı IŞİD militanının, terör saldırısına hazırlanmak suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Raşid’in bugün Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Raşid’in Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışırken yakalandığı ve sınır dışı edildiği bilgisine yer verilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 900 İngiliz'in Suriye ve Irak’ta IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyor. Bunların yaklaşık yarısının kendi isteğiyle ülkeye geri döndüğü ve bazılarının İngiliz güvenlik güçlerinin yakın takibi altında tutulduğu biliniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2019 12:44
Anahtar Kelimeler:
Sınır DışıSuriyeLondraİngiltereışidTürkiye
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