Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106442
ALTIN
269.622
DOLAR
5.7354
STERLIN
7.4331
EURO
6.3459
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

Türkiye’deki Müze Sayıları İki Kata Yakın Arttı!

Türkiye’de 2004 yılındaki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzelerin toplam sayısı 270 iken, bu sayının 2018 yılında 451’e çıktığı görüldü. Böylelikle 14 yıl içerisinde Türkiye’deki müze sayılarının neredeyse 2 kat arttığı kaydedildi. 2018 yıl içindeki müze ile ilgili çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’deki Müze Sayıları İki Kata Yakın Arttı!

Türkiye’de 2004 yılındaki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzelerin toplam sayısı 270 iken, bu sayının 2018 yılında 451’e çıktığı görüldü. Böylelikle 14 yıl içerisinde Türkiye’deki müze sayılarının neredeyse 2 kat arttığı kaydedildi. 2018 yıl içindeki müze ile ilgili çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:18
Türkiye’deki Müze Sayıları İki Kata Yakın Arttı!

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, müzelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 43 bin 913 haber yansıdığı tespit edildi. Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer alırken, konuşulan başlıkların müzelere yapılan ziyaretler üzerine olduğu görüldü.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye’deki müze sayısının 451 olduğu görüldü. Bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409 olarak saptandı. Veriler Türkiye’deki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze sayılarını yansıtırken, şu an güncel özel müze sayısı 251, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze sayısı ise 200 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına baktığımızda da 40 milyon 647 bin 844 olarak belirlendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye deki müze sayıları iki kata yakın arttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!
Aktif Bank’ın Afrika çıkarması sürüyor!
ÖSYM Açıkladı! 2020 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri Belli Oldu!
ÖSYM Açıkladı! 2020 KPSS Başvuru ve Sınav Tarihleri Belli Oldu!
Reddi Miras Hususunda Yaşanan Sorunlar Neler?
Reddi Miras Hususunda Yaşanan Sorunlar Neler?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim