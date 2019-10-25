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Türkiye’de İkamet İzni İle 1 Milyon 67 Bin 731 Yabancı Yaşıyor

2019 yılı güncel rakamlarına bakıldığında Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı kişi sayısı 1 milyon 67 bin 731 olarak kayıtlara geçerken, 2018 yılında ikamet izni ileTürkiye’de en çok vatandaşı bulunan ülke Irak oldu.2019 yılında ikamet izninin basında konuşulma sayısı ise 793 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de İkamet İzni İle 1 Milyon 67 Bin 731 Yabancı Yaşıyor

2019 yılı güncel rakamlarına bakıldığında Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı kişi sayısı 1 milyon 67 bin 731 olarak kayıtlara geçerken, 2018 yılında ikamet izni ileTürkiye’de en çok vatandaşı bulunan ülke Irak oldu.2019 yılında ikamet izninin basında konuşulma sayısı ise 793 olarak kayıtlara geçti.

25 Ekim 2019 Cuma 11:11
Türkiye’de İkamet İzni İle 1 Milyon 67 Bin 731 Yabancı Yaşıyor

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, ikamet izni ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl ikamet izni ile alakalı basına 793 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yıla bakıldığında bu rakam 691 olarak kayıtlara geçti. Haber başlıkları incelendiğinde ise geçici koruma altında olan Suriyeli göçmenlerin ikamet izni alıp alamayacağı gündemde yer aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Ajans Press’in, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı güncel rakamlarına bakıldığında Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı kişi sayısı 1 milyon 67 bin 731 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılındaki son verilere göre de ikamet izni ile Türkiye’de en fazla vatandaşı bulunan ülke Irak olurken, rakamın 104 bin 444 kişiye eriştiği görüldü. İkamet izni ile Türkiye’de yaşayan diğer ilk 5 ülke de sırasıyla Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran olarak belirlendi. Güncel rakamlara göre Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancıların 550 bin 564’ünün İstanbul’da olduğu gözlendi. En az yabancıyı ağırlayan şehir ise 48 kişi ile Tunceli oldu.

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türkiye ikamet izni milyon bin 731 yabancı yaşıyor
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