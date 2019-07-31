Türkiye’de çalışanların %85’i mutsuz

Mutsuzluk adeta bir salgın gibi yayılıyor. 2019 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda “Yalnızlık ve Mutsuzluk” en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan rapor, Dünya genelinde mutsuz çalışan oranının %87 olduğunu gösteriyor. Aynı rapora göre Türkiye’deki çalışanların %85’i mutsuz.

Mutlu insan sayısı %53’e geriledi

Mutsuzluk sadece iş yerleriyle sınırlı değil. Gallup’un “Küresel Memnuniyet Araştırması 2019’a göre, Türkiye "Mutluluk Endeksi" listesinde 143 ülke arasından 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre %6 düşerek %53’e geriledi. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL’yi geçmiş durumda.

Mutlu bireyler daha yüksek gelire sahip

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Baş konuyla ilgili olarak “Araştırma sonuçları mutlu bireylerin mutlu olmayanlara göre daha sağlıklı, daha başarılı, daha yaratıcı ve üretken, iş yaşamında gelir düzeyleri daha yüksek bireyler olduğunu gösteriyor.” bilgisini verdi. İnsanın hayatta anlam ve mutluluk aradığının altını çizen Baş, dijitalleşen iş dünyasında şirketlerin doğaya uyumlu ürünlere, toplumla dirsek teması kurmaya yönelmesinin ardında anlam arayışının yükselişi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Türker Baş, iş dünyasından profesyoneller ile akademisyenlerin, kişisel hikâyelerini, uygulama ve araştırma sonuçlarını paylaştıkları güçlü bir platform yaratmak için “Joy.ology Talks” projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Mutluluk sıralamasında 45 ülke arasından 41. sıradayız

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke arasında 41’inci. OECD tarafından yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu'na göre, Türkiye’de çalışanlar yılda 1.832 saatini iş yerinde geçiriyor.

Mutluluk Zirvesi 3 gün sürecek, 30 konuşmacı sahne alacak

Mutluluk üzerine 18 dakikalık konuşmalardan oluşan Joy.ology Talks

mutlu bireyler ve mutlu bir toplum inşa edebilmenin yollarını alanında en etkili 30 konuşmacının sıra dışı bakış açıları ile ortaya koyacak. Proje kapsamında 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük Mutluluk Zirvesi, alanında en etkili 30 keynote konuşmacı, 20 panel, 2 atölye ve 1 eğitim programıyla aksiyon odaklı bir yaklaşıma sahip olacak.

İş yerinde mutluluk hayal mi?

Konuya multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşmayı amaçlayan Mutluluk Zirvesi’nde “İş Yerinde Mutluluğun Temelleri, Yaşam Kalitesi Odaklı Yönetim, Mutluluğun Varoluşçu Tanımı, Mutluluk ve Ölçümleme Metodları, Nörobilimsel Açıdan Mutluluğa Bakış, Mutlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir, Güven Kültürü, Yönetişim ve Liderlik, Mutluluğu Destekleyen Sistem, Süreç ve Uygulamalar” gibi birçok farklı konu işlenecek.

Yetkin konuşmacılar var, mutluluk var, sunum yok

Sunuma yer verilmeyecek Zirve’nin konsepti 18 dakikalık konuşmalardan oluşuyor. Sertifikalı eğitimlerin ve atölyelerin sınırlı sayıda katılımcıya açık olacağı Zirve, alanında en yetkin konuşmacıları bir araya getiriyor. Konuşmacılar arasında Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Nöro-bilim uzmanı Dr. Kerem Dündar, Uluslararası Kognitif Psikoterapi Derneği Başkanı Mehmet Zihni Sungur, IPPA Communications ve Pozitif Psikoloji Akademisi Kurucu Ortağı Fatmanur Erdoğan, Bahçeşehir Koleji Ana Baba Okulu Kurucusu Dr. Özgür Bolat, Genetik Uzmanı Doçent Doktor Korkut Ulucan, Yazar Aret Vartanyan ve Yönetmen Murat Şeker gibi isimler yer alıyor.