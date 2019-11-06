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Türkiye'yi terk eden Türklerin sayısı belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda açıklanan verilere göre, 2018'de yurtdışına göç eden vatandaş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 137 bin kişi oldu.

Türkiye'yi terk eden Türklerin sayısı belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda açıklanan verilere göre, 2018'de yurtdışına göç eden vatandaş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 137 bin kişi oldu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:09
Türkiye'yi terk eden Türklerin sayısı belli oldu!

Yunanistan'da 25 bin, Makedonya'da 12 bin, Karadağ'da ise 2 bin yerleşik Türk olduğu belirlendi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada, “Ülkenin geleceğinden umudunu kesen, kaygıları artan, yönetim şeklinden memnun olmayanlar, başka ülke vatandaşlığına geçip vatanını terkediyor” dedi ve şunları söyledi:

“Özellikle varlıklı kesim, Yunan Adaları'nda, Karadağ'da, Makedonya'da, Portekiz'de gayrimenkul satın alıp, yatırım yaparak o ülkenin vatandaşı oluyor ve ülkesini terk ediyor. Türkiye'de iş bulamayan, emeğinin karşılığını alamayan ve değer verilmeyen nitelikli insanlarımız da kaçıyor, beyin göçü hızlanıyor. Bizim bir tek vatanımız var bu yapılan doğru değil ama iktidarın hataları nedeniyle insanlar vatanlarını terk edecek noktaya geliyor.”

6.5 MİLYON TÜRK YURTDIŞINDA YAŞIYOR

Programa göre, yurtdışında 6.5 milyon Türk bulunuyor. Türkiye'deki göçmen sayısı ise 5 milyonu geçti ve Suriyelilerin sayısı 3 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Bunlardan sadece 63 bini kamplarda, geri kalanı ise 79 ilde yaşıyor. Suriyeli kadınların doğurganlık hızının, kişi başına 5.3 çocuk olduğu da belirlendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Sözcü)

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türkiye yi terk eden türklerin sayısı belli oldu
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