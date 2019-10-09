Türkiye'ye 'harekatı durdurun' çağrısı yapan AB: Güvenli bölge için bizden para beklemeyin

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Ankara'ya itidalli davranma ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatını durdurma çağrısı yaptı.

Juncker "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyoruz. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin" dedi.

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