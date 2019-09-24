türkiye sünnet düğünündeki bu rezaleti konuşuyor

Sünnet düğününde yaşananlar olay yarattı. Türkiye'de çekildiği ve köy ya da mahalle arasında yapıldığı anlaşılan görüntülerde, sünnet düğününde bir kadın 'twerk' ismi verilen dansı yapıyor.
Sünnet çocuğuyla birlikte piste gelen kadın onlarca insanın bakışları arasında dans ediyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sünnet düğününe gelen misafirlerin utanarak genç kadını izlerken, müzisyenin dansçı kadın için alkış istemesi dikkat çekiyor.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA