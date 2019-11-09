Türkiye Şokta! Aynı Anda 7 Kadınla Evlendi...

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ömer Sırtaş, geçtiğimiz yıllarda 31 yaşındaki Sevgi D. ile imam nikahıyla evlendi. Genç kadının ilerleyen günlerde bir çocuğu oldu.

Sevgi D., eşinin hayvancılıkla uğraştığı için İstanbul'un merkeze uzak bir semtte ikamet etmek zorunda oluyordu biliyordu. Bunun için eşinin eve gelmemesini yadırgamıyor bu sebeple gün içinde defalarca telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlardı.

Eşlerin birbirlerinden haberdar olması

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Ömer Sırtaş, bir süre önce eşine çiftlikte sıkıntılar yaşadığını fakat üzerinde kredi olduğu gerekçesiyle zor duruma düştüğünü belirtti. Eşiyle görüşen Ömer, kaynanasının kendisi için kredi çekmesini istedi. Yaşanan sıkıntılar karşısında kızı Sevgi'nin ısrarı sonrası, genç kadının annesinin damadı için kredi çekmeyi kabul etti.

Kadının annesi ise bir süre sonra kredi borcunu öderken sıkıntı çekmeye başladı. Bir akşam, damadını arayan genç kadın, telefonu açan başka bir kadına damadını sordu. Telefondaki kadın, "Eşimi neden arıyorsunuz?" diye sorduğunda ise kaynana, telefondaki Selin E.'ye, Ömer S.'nin kendi kızıyla evli olduğunu söyledi.

'İftira' diyerek dava açtı

Duydukları sonrası eşine durumu anlatan 39 yaşındaki Selin, eşinin, "Yanlış numara" şeklindeki beyanıyla karşı karşıya kaldı. Fakat Sırtaş'a inanmayan ve kendisini arayan numarayı yeniden arayan Selin, kaynanayla konuştu ve Ömer'in Sevgi ile evli olduğunu hatta bir de erkek çocukları olduğunu öğrendi. Selin ise Sırtaş'la 7 yıldır evliydi ve iki çocuğu bulunuyordu.

Sırtaş ise, kendisine iftira atıldığını, Sevgi D.'yi ve ailesini tanımadığını söz konusu çocuğun ise kendisinden olmadığını ileri sürüp bir de DNA tespiti için dava açtı. Eşini inandırmak için bu yola başvuran Ömer'e mahkemeden kötü haber geldi. Çünkü Ömer, o çocuğun yüzde 99 oranında babasıydı. Mahkemede başka bir şok yaşayan iki kadın, Ömer Sırtaş'ın 3 çocuğu daha olduğunu öğrendi.

Yıllarca birbirlerinden habersiz yaşamışlar

Mahkeme sonrası kocalarının kendilerini aldattığından emin olan iki kadın, Sırtaş'ın diğer çocuklarının annelerini bulmak için yola koyuldu. Kadınlar, Sırtaş'ın İstanbul'un her bölgesinde evi ve her evinde eşleri ve çocuklarının olduğunu öğreniyorlardı. İki eş, yaptığı araştırmada Sırtaş'ın 5 eşine ve 3 çocuğuna daha ulaştı. 7 eşin de birbirinden haberleri yoktu. Sırtaş'ın eşleri sırayla; Dilşad Ö., Aliye A.,Satiye Ö., Selin E. Sevgi D., Sabriye G. Ve Melek B. idi.

Savcılığa konuştular

Ömer'in oyununu bozan iki kadın, bu kez genç adamın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Sırtaş, önce Sevgi'nin evini basıp, öldürmeye çalıştı. Ardından Selin'e hakaret ve tehdit dolu mesajlar attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran iki kadın, imam nikâhlı kocalarını savcılığa ihbar etti. Savcılık tarafından Ömer Sırtaş hakkında soruşturma başlatıldı.

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