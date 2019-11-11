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Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü!

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı bir IŞİD'li, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği IŞİD'li, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü!

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı bir IŞİD'li, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği IŞİD'li, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:18
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan IŞİD'li, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.

ABD vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD'li Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi.

Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen militan, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar, IŞİD'li teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği IŞİD'li, iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, iki ülkenin de kabul etmediği militan, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2019 15:24
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