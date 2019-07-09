Türkiye, Rusya’dan yaklaşık 250 bin polisi ağırlamaya hazırlanıyor

Hürriyet Daily News’un haberine göre önümüzdeki ağustos ayından itibaren Moskova’nın Rus polislerin Türkiye’ye seyahat etme yasağını kaldırmasıyla yaklaşık 250 bin emniyet mensubunun aileleriyle birlikte bu ülkeye turist olarak gelmesi bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya’nın yasağı kaldırması henüz turizme yansımadı. Bunun etkilerini ancak ağustos ortasından itibaren görmeye başlayabiliriz. Çünkü izinler, tatilin programlanması derken Rus polislerin Türkiye’ye gelmesi ağustos ortalarını bulur. Bu yıl 250 bin civarında Rus polis ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2014’te emniyet mensupları ve aileleri için seyahat etmeleri önerilmeyen, Türkiye’nin de yer aldığı 116 ülkeden oluşan bir liste yayınlamıştı.

Ancak geçen haziran ayında Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rus polislere yıllık izinlerini Türkiye ve Tayland'da geçirmelerine imkân tanıyan bir talimat imzaladı. Böylelikle Türkiye, Rus polisler için yasaklı ülkelerin listesinden çıkmış oldu.

Yıl sonunda Türkiye’ye gelen turistlerin toplam sayısının 50-52 milyona ulaşacağını söyleyen Yağcı, sektörden sağlanan gelirlerinse 35 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

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