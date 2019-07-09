Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96811
ALTIN
257.544
DOLAR
5.7223
STERLIN
7.1460
EURO
6.4134
Bilim Adamlarından Korkutan Deprem Uyarısı! 7.1 veya 7.4
Üniversitede mülakat skandalı!
Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar!
Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Dünyanın en güzel kadınları açıklandı ! Listede 5 Türk var

Türkiye, Rusya’dan yaklaşık 250 bin polisi ağırlamaya hazırlanıyor

Önümüzdeki ağustos ayından itibaren Moskova’nın Rus polislerin Türkiye’ye seyahat etme yasağını kaldırmasıyla yaklaşık 250 bin emniyet mensubunun aileleriyle birlikte bu ülkeye turist olarak gelmesi beklendiği belirtildi.

Türkiye, Rusya’dan yaklaşık 250 bin polisi ağırlamaya hazırlanıyor

Önümüzdeki ağustos ayından itibaren Moskova’nın Rus polislerin Türkiye’ye seyahat etme yasağını kaldırmasıyla yaklaşık 250 bin emniyet mensubunun aileleriyle birlikte bu ülkeye turist olarak gelmesi beklendiği belirtildi.

09 Temmuz 2019 Salı 21:06
Türkiye, Rusya’dan yaklaşık 250 bin polisi ağırlamaya hazırlanıyor

Hürriyet Daily News’un haberine göre önümüzdeki ağustos ayından itibaren Moskova’nın Rus polislerin Türkiye’ye seyahat etme yasağını kaldırmasıyla yaklaşık 250 bin emniyet mensubunun aileleriyle birlikte bu ülkeye turist olarak gelmesi bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya’nın yasağı kaldırması henüz turizme yansımadı. Bunun etkilerini ancak ağustos ortasından itibaren görmeye başlayabiliriz. Çünkü izinler, tatilin programlanması derken Rus polislerin Türkiye’ye gelmesi ağustos ortalarını bulur. Bu yıl 250 bin civarında Rus polis ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2014’te emniyet mensupları ve aileleri için seyahat etmeleri önerilmeyen, Türkiye’nin de yer aldığı 116 ülkeden oluşan bir liste yayınlamıştı.

Ancak geçen haziran ayında Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rus polislere yıllık izinlerini Türkiye ve Tayland'da geçirmelerine imkân tanıyan bir talimat imzaladı. Böylelikle Türkiye, Rus polisler için yasaklı ülkelerin listesinden çıkmış oldu.

Yıl sonunda Türkiye’ye gelen turistlerin toplam sayısının 50-52 milyona ulaşacağını söyleyen Yağcı, sektörden sağlanan gelirlerinse 35 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye rusya dan yaklaşık bin polisi ağırlamaya hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğur Dündar: Yeni bir televizyon kanalı geliyor
Uğur Dündar: Yeni bir televizyon kanalı geliyor
45 Meslek Grubuna Erken Emeklilik Müjdesi!
45 Meslek Grubuna Erken Emeklilik Müjdesi!
Kamuya 43 Bin Memur Alınacak!
Kamuya 43 Bin Memur Alınacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim