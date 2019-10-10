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Türkiye'nin harekete ihtiyacı var

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, bugün kulüplerinde 200 binden fazla kişinin spor yaptığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 3,5’i düzenli spor yapıyor. Amacımız daha çok insanı hareket ettirmek, sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek” dedi.

Türkiye'nin harekete ihtiyacı var

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, bugün kulüplerinde 200 binden fazla kişinin spor yaptığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 3,5’i düzenli spor yapıyor. Amacımız daha çok insanı hareket ettirmek, sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek” dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:08
Türkiye'nin harekete ihtiyacı var

Sağlıklı yaşam için farkındalığın ve bilincinartmasıyla birçok sportif aktivite de yükselişe geçti. Obezite başta olmaküzere bazı sağlık sorunlarının önüne geçmek ve fit kalmak isteyenlerinyöneldiği fitness, sektör olarak büyümeye devam ediyor. 'Türkiye'yi fit yapmak'için 10 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden Mars Sportif, 12 adet MACve 79 adet MACFit kulübüyle Türkiye'nin13 şehrinde 200 binden fazla üyeye spor yaptırıyor.

Enhızlı büyüyen iki pazardan biri Türkiye

Mars SportifCEO'su Bahar Uçanlar, sağlıklı yaşam ve sporla ilgili farkındalığın her geçengün arttığını belirterek, “Fiziksel aktivitenin önemini anlamak içinaraştırmalara bakmakta fayda var. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde30’unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin ediliyor.Türkiye’de Sağlık Bakanlığımız tarafından 7 coğrafik bölgeden seçilen 7ilde 30 yaş üstü 15 bin 468 bireyde yapılan ‘Sağlıklı Beslenelim, KalbimiziKoruyalım (SBKK)’ çalışmasında bireylerin fiziksel aktivite alışkanlığı dasorgulanmış ve bireylerin sadece yüzde 3.5’i düzenli (haftada en az 3 gün,30 dakika orta şiddette) fiziksel aktivite yaptıklarını söylemiş. Yüzde 20’sihareketsiz yaşıyor. Biz Türkiye’nin harekete geçmesini istiyoruz. Mars Sportifolarak herkes için ulaşılabilir spor imkânları sunuyoruz. Türkiye'nin en büyükspor kulübü zinciri olarak amacımız; daha fazla kişiyi sporla buluşturmak vesporu yaşam tarzı haline getirmelerine aracı olmak. 10 yılı aşkın süredir MACve MACFit markalarıyla Türkiye’ye spor yaptırırken, NUSPA markamız ile eşsizterapi ve bakım seçenekleri sunuyoruz” dedi.

Uçanlar şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl spor salonuna gidip spor yapanların sayısı 1milyon 960 bin iken, bu yıl 2 milyon 100 bin kişiye çıktı. Şu anda Türkiyepazarının yüzde 6'sına, üye sayısında da yüzde 11'ine sahibiz. Türkiye’defitness pazarı, son 1 yılda yaklaşık 200 milyon eurobüyüyerek 823 milyon Euro’luk bir ekonomiye dönüştü. Avrupa’da ise fitnesspazarı 27,2 milyar Euro’luk büyüklüğe sahip… Rusya'ylabirlikte en hızlı büyüyen iki pazardan biri halinegeldik. Y Kuşağı’yla birlikte spor Türkiye'de yaşam tarzı olmaya başladı.”

Fitness sektörünün önemli bir istihdamyarattığını da vurgulayan Uçanlar, “Büyüyen bir sektör olarak her gün dahafazla insana istihdam sağlıyoruz. Sadece bizim salonlarımızda şu anda istihdamsağladığımız kişi sayısı 2 bin 500’ün üzerinde… Her açtığımız kulüple 25 yeniçalışan kazanıyoruz” diye konuştu.

Sektörünbüyüme potansiyeli yüksek

Uçanlar, 12 MAC ve 79 adetMACFit kulübüyle Türkiye'nin 13 şehrinde200 binden fazla üyeye spor yaptırdıklarını vurgularken, ''Türkiye'despor salonu üyeliği penetrasyonu sadece yüzde 2.6. Bu oran Avrupa ve ABD'de yüzde15 ile yüzde 20 arasında değişim gösteriyor. Türkiye'nin daha çok yolu olduğuve büyüme potansiyeli arttığı için bu sektör bize çok heyecan veriyor.Türkiye'nin en büyük fitness zinciri olarak amacımız herkesin sağlık için sporakolayca erişmesini sağlamak. Spor özel bir faaliyet değil; uyumak, yemek yemek,çalışmak gibi günlük hayatın parçası olmalı. Bizim misyonumuz bu” dedi.

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türkiye nin harekete ihtiyacı var
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