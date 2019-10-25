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Türkiye'nin En Modern Ve İleri Teknolojili Tesisi!

Baumit Türkiye'nin bağlı bulunduğu Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Robert Schmid, Türkiye’ye geldi. Robert Schmid, Gebze’de bulunan, Türkiye’nin en modern ve ileri teknolojili kuru harç ve yapı kimyasalları tesisini ziyaret etti.

Türkiye'nin En Modern Ve İleri Teknolojili Tesisi!

Baumit Türkiye'nin bağlı bulunduğu Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Robert Schmid, Türkiye’ye geldi. Robert Schmid, Gebze’de bulunan, Türkiye’nin en modern ve ileri teknolojili kuru harç ve yapı kimyasalları tesisini ziyaret etti.

25 Ekim 2019 Cuma 14:01
Türkiye'nin En Modern Ve İleri Teknolojili Tesisi!

Robert Schmid, Gebze’de bulunan, Türkiye’nin en modern ve ileri teknolojili kuru harç ve yapı kimyasalları tesisini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Gazeteci-Ekonomist Cem Seymen ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN İNŞAAT POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Schmid Industrie Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Schmid, Baumit olarak Avrupa’nın en başarılı yapı malzeme üreticilerinden biriyiz. 1.2 milyar euro ciro ile sektöre katkımız oldukça büyük. Türkiye, finansal anlamda zor günlerden geçse de sahip olduğu ekonomi potansiyeli ile bu süreçten hızlı bir şekilde çıkacaktır. Türkiye aynı zamanda inşaat sektör potansiyeli de yüksek bir ülke. Bu nedenle biz de inşaat sektörünün gelişimi ve nitelikli yapıların üretiminin arttırılması adına önümüzdeki süreçlerde önemli bir misyon üstleneceğiz.

YENİ VİZYONUNUN ODAĞI ‘’SAĞLIKLI YAPILAR’’

Şirket vizyonu olarak son yıllarda birinci sıraya aldığımız konu ‘’Sağlıklı Yapılar’’. İnsan ömrünün yüzde 90’ının kapalı alanlarda geçtiği gerçeğini göz önünde bulundurarak yönümüzü bu tarafa çevirdik. Önümüzdeki süreçte bu konuda Avrupa’da edindiğimiz tecrübeyi Türkiye pazarında daha da derinleştirmek istiyoruz.

YABANCI SERMAYECİLER İLGİ DUYUYOR

Gazeteci-Ekonomist Cem Seymen, Eğitimli ve bir o kadar da genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Çok genç, enerjik, sorunlara karşı çözüm odaklı ve açık fikirli bir popülasyona sahibiz. 2018 gayrisafi yurtiçi hasılat rakamlarına bakıldığında Türkiye, dünyanın 17. Avrupa’nın ise 6. en büyük ekonomisine sahip ülkesi konumunda. Böyle bir ülkeye yabancı sermayenin ilgi duyması çok doğal. Ben yapısal reformlarını başaran Türkiye’nin bundan sonra daha çok yabancı sermaye çekeceğine inanıyorum. Güvenilir ortak bulan yatırımcı, Türkiye’yi yükseltecek.

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