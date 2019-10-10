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Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor!

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve bölgeye huzur getirmesini dileyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tabii ki en önemli temennimiz Türk askerimizin ayağına taş değmesin” diye konuştu.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor!

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve bölgeye huzur getirmesini dileyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tabii ki en önemli temennimiz Türk askerimizin ayağına taş değmesin” diye konuştu.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:25
Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor!

Türkiye’nin terör olaylarından çok çektiğini 35 yıldır teröre on binlerce insanını kurban verdiğini hatırlatan Eskinazi, “Suriye ve Irak’ta son yıllarda yaşanan otorite zaafı güneyimizde terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen müttefik ülkelerin bu süreçteki tutumları ve terör örgütlerine verdikleri destekler terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi göbeğini, kendi kesmek zorunda bırakıldı. Türkiye, Lozan Anlaşması’yla çizilen sınırlarını korumak, 82 milyon vatandaşının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bu süreçte Türkiye’de her kesim gibi ihracat ailesi de Hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yorumlarını da değerlendiren Eskinazi şöyle konuştu: “Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sadece kendi sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamıyor. Fırat’ın doğusunda Suriye tarafında 30 km.’lik güvenli koridor ile o bölgede yaşayan sivil halkın ve Avrupa ülkelerininde güvenli bir ortamda yaşamasına katkı sağlıyor. Avrupa ülkeleri empati yaptıkları takdirde Türkiye’yi daha iyi anlayacaklardır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede daha önce başarılı harekatlar yaptığının altını çizen Eskinazi, Türk askerinin Barış Pınarı Harekâtını da başarıyla sonuçlandıracağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

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türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor
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