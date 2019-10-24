Türkiye İş Bankası Müzesi atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırlad

Çocuk ve gençlere yönelik atölyeler

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, ağırlıklı olarak tasarruf, bütçe yönetimi, para, genel kültür üzerine gerçekleştirilen atölyeler, tatil dönemlerinde yaratıcı drama ve yazarla okuma atölyeleriyle zenginleştiriliyor. Okul grupları için atölyeler eğitim-öğretim dönemi boyunca salı ve cuma günleri arasında; bireysel gruplar için atölyeler ise yarıyıl tatili ve bazı hafta sonları yapılıyor.

Atölyelere katılım

Atölyeler için rezervasyon talepleri, Türkiye İş Bankası Müzesi’nin web sitesi üzerinden oluşturulabilir. Atölyelere katılmak isteyen okulların Müze web sitesinde yer alan “Okul Grupları” sayfasından (https://muze.isbank.com.tr/Sayfalar/okul-gruplari.aspx) kendileri için uygun olan atölyeyi seçerek online rezervasyon formunu doldurması gerekiyor.

Etkinlik takibi

Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki etkinlikler müzenin web sitesinden, @isbankasimuzesi Twitter hesabından, @issanat Instagram hesabından veya Facebook’taki Türkiye İş Bankası Müzesi sayfasından takip edilebilir.

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