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Türkiye geçen hafta Google'da en çok bunları aradı

Kullanıcıların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkaran Google Arama Trendleri’ne, “sigara fiyatları, burçların yeni tarihleri” damga vurdu.

Türkiye geçen hafta Google'da en çok bunları aradı

Kullanıcıların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkaran Google Arama Trendleri’ne, “sigara fiyatları, burçların yeni tarihleri” damga vurdu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:16
Türkiye geçen hafta Google'da en çok bunları aradı

Geçen haftanın en popüler Google aramaları arasında; Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.

Google Arama Trendleri’nin popülerlik sıralaması işe şöyle:

-Konut kredisi hesaplama

-Sigara fiyatları

-Burçların yeni tarihleri


-MTV

-Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner

-Cengiz Sezici

-İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri

-Pangolin pulu

-Salda Gölü

-YAŞ kararları 2019

-Otobüs yangını

-Cüneyt Cebenoyan

-RTÜK

-FED faiz kararı

-Ebru Polat, Hadise Reynmen dans

-Hazal Kaya, Ali Atay

-Bayram tatili 9 gün olacak mı?

-Okullar ne zaman açılacak?

-Ceza

-Erzurum deprem

-Mustafa İslamoğlu

-ÖSYM YKS tercih sonuçları

-LGS nakil sonuçları

-Engin Nurşani

-Tuvana Türkay

-Cesur Turgay

-Enver Paşa

-Osaka

-Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

-Doğalgaz zam

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