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Türkiye Enerji Maliyetinde Rakip Ülkelerin Gerisinde Kaldı!

Yatırım, üretim ve istihdamla doğrudan bağlantılı olan elektrik fiyatları sanayiciyi kara kara düşündürüyor. Verimli ve sürdürülebilir bir üretim için öngörülebilen ve rekabet edilebilir maliyet yapısına ihtiyaç duyan üreticiler artan elektrik fiyatlarından dertli. Uluslararası rekabette ellerini zayıflatan bu maliyetlerin hem üretim ve yatırımlarına hem de istihdama ve dolayısıyla ülke ekonomisine negatif yansıyacağından endişeliler. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin elektrik birim fiyatta birçok ülkeden pahalı kaldığını belirterek bu durumun yatırımlar noktasında ciddi bir dezavantaj yarattığına dikkat çekti.

Türkiye Enerji Maliyetinde Rakip Ülkelerin Gerisinde Kaldı!

Yatırım, üretim ve istihdamla doğrudan bağlantılı olan elektrik fiyatları sanayiciyi kara kara düşündürüyor. Verimli ve sürdürülebilir bir üretim için öngörülebilen ve rekabet edilebilir maliyet yapısına ihtiyaç duyan üreticiler artan elektrik fiyatlarından dertli. Uluslararası rekabette ellerini zayıflatan bu maliyetlerin hem üretim ve yatırımlarına hem de istihdama ve dolayısıyla ülke ekonomisine negatif yansıyacağından endişeliler. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin elektrik birim fiyatta birçok ülkeden pahalı kaldığını belirterek bu durumun yatırımlar noktasında ciddi bir dezavantaj yarattığına dikkat çekti.

25 Ekim 2019 Cuma 11:15
Türkiye Enerji Maliyetinde Rakip Ülkelerin Gerisinde Kaldı!

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2019 raporunda yer alan verilere göre ülkelerin enerji fiyatları kıyaslandığında yapılan son artışlarla birlikte Türkiye’nin elektrik fiyatları yüksek olan ülkeler arasında yer aldığı görüldü. Türkiye’deki sanayi kuruluşları elektriğin birim fiyatını Amerika, Norveç, Hollanda, Kanada, Danimarka, Yunanistan, Estonya, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovenya, Meksika, Kanada, Lüksemburg, Finlandiya, İsveç ve Litvanya’dan daha pahalıya alıyor. Elektriğin Türkiye’den daha pahalı olduğu ülkeler ise İtalya, Japonya, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Fransa.

Doğu Avrupa ülkeleri yatırımcıları cezbediyor…

Diğer yandan Türkiye’den yatırımcı çekmeye çalışan ve ülkemizdeki sanayi tesislerinin bu ülkelere gitme riskinin bulunduğu Doğu Avrupa ülkeleri elektrik fiyatlarındaki avantajla yatırımcıları cezbediyor.

Yatırım tercihlerinde Türkiye dezavantajlı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, elektrikte yüzde 100’ü aşan artışların üretim, yatırım ve istihdamı olumsuz etkilediğini belirterek, “Enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde yatırım planları yapılırken sanayi enerji fiyatları göz önüne alınır. Türkiye ise enerji maliyetleri ile cazibesini giderek yitirmektedir. Mevcut durumda bir yandan istihdam yaratacak yabancı yatırımcılar için olumsuz bir tablo oluşurken diğer yandan yurtiçindeki üreticilerin bir kısmı da fabrikalarını daha uygun üretim maliyeti olan ülkelere taşıyor. Milli sermaye ve beyin göçü yaşanmasına yol açan bu durum istihdamın da düşmesine yol açıyor” dedi.

Yavuz Eroğlu, elektrik fiyatları ile yatırım ve istihdam arasında doğrudan bir ilişki olduğunu dile getirerek şu rakamları verdi: “Belçika’da 2018 yılında Leuven Üniversitesinin yaptığı “Elektrik Fiyatlarının İmalat Sanayine Etkileri “ raporunda, elektrik fiyatları ile yatırımlar ve istihdam arasında bir ekonomik model oluşturulmuştur. Bu modele göre elektrik fiyatlarındaki yüzde 1’lik bir düşüş (diğer tüm koşullar aynı kalmak şartıyla) yüzde 0.30 ekstra istihdam yaratırken yüzde 0.55 ekstra imalat yatırımına sebep olmaktadır. Sanayide 5,4 milyon kişi istihdam edildiği düşünülürse döviz bazında yüzde 10’luk bir artış yüzde 3’luk bir istihdam kaybı ve yüzde 5,5’lik bir yatırım kaybı anlamına gelmektedir”.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, enerji fiyatlarının üretim, istihdam ve yatırımlar üzerindeki olumsuz etkileri ortadayken Ocak ayında EPDK’nın açıklayacağı yeni fiyatların zor şartlardaki sanayiye yeni bir yük daha getirmemesi gerektiğinin altını çizerek sözlerine son verdi.

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türkiye enerji maliyetinde rakip ülkelerin gerisinde kaldı
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