Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94137
ALTIN
281.469
DOLAR
5.8801
STERLIN
7.5412
EURO
6.4975

Türkiye en az din adamları ve siyasetçilere, en çok bilim insanlarına güveniyor

Ipsos araştırma şirketi tarafından 23 ülkede yapılan araştırma, Türkiye'de yaşayanların en az güvendiği mesleklerin din adamları ve siyasetçiler olduğunu ortaya koydu.

Türkiye en az din adamları ve siyasetçilere, en çok bilim insanlarına güveniyor

Ipsos araştırma şirketi tarafından 23 ülkede yapılan araştırma, Türkiye'de yaşayanların en az güvendiği mesleklerin din adamları ve siyasetçiler olduğunu ortaya koydu.

17 Ekim 2019 Perşembe 06:43
Türkiye en az din adamları ve siyasetçilere, en çok bilim insanlarına güveniyor

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden kabul edilen Ipsos araştırma şirketinin 23 ülkede yaptığı araştırma Türkiye’de en çok ve en az güvenilen meslek gruplarını belirledi.

Araştırmaya Türkiye'den katılanların güvendiği meslekler arasında ilk üç sırada bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler yer alırken son iki sırayı ise din görevlileri ve politikacılar oluşturdu.

Ipsos'un araştırmasına Türkiye'den katılanların en güvendiği meslekler sıralamasında politikacılar yüzde 11 ile son sırada yer alırken son sıradan bir üstte ise yüzde 12 ile din görevlileri bulunuyor.

POLİTİKACILAR DÜNYADA DA SON SIRADA

Araştırmaya göre politikacılar dünya çapında en güvenilir meslekler sıralamasında da son sırada yer aldı. Din görevlilerine güvenilirlik ise dünya sıralamasında Türkiye'ye göre yüzde 9 daha yüksek bir puanda yüzde 21 olarak yer aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye az din adamları siyasetçilere çok bilim insanlarına güveniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı
Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti: Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düştü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti: Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düştü
Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Kursu, Hasta Kabul Sertifikası Nasıl Alınır ?
Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Kursu, Hasta Kabul Sertifikası Nasıl Alınır ?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim