Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkeler arasında Rusya'da eklendi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...

Rusya / 30 gün vizesiz

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER

Pakistan Online vizeyle 90 gün vizesiz. Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi. Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Andorra 90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz.

Arjantin 90 gün vizesiz.

Arnavutluk 90 gün vizesiz.

Azerbaycan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bahamalar 90 gün vizesiz.

Bahreyn 15 gün vizesiz. Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

Barbados 90 gün vizesiz.

Belarus 30 gün vizesiz

Belize 90 gün vizesiz.

Bhutan Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor. Bhutan'da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan'ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi'ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Online vize uygulaması var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün. BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.

Bolivya 90 gün vizesiz.

Bosna-Hersek 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Botsvana 90 gün vizesiz.

Brezilya 90 gün vizesiz.

Britanya Virjin Adaları 30 gün vizesiz.

Brunei 30 gün vizesiz.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

Cibuti Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir. 90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.

Cook Adaları 180 gün vizesiz.

Doğu Timor 30 gün vizesiz. Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

Dominika 21 gün vizesiz

Dominik Cumhuriyeti 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

Ekvador 90 gün vizesiz.

El Salvador 90 gün vizesiz.

Endonezya 30 gün vizesiz. Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Ermenistan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor. Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor. Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.

Fas 90 gün vizesiz

Fiji 120 gün vizesiz.

Fildişi Sahili Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

Filipinler 30 gün vizesiz. Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Filistin 30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

Guatemala 90 gün vizesiz.

Güney Afrika 30 gün vizesiz.

Güney Kore 90 gün vizesiz.

Gürcistan 1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Haiti Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

Honduras 90 gün vizesiz.

Hong Kong 90 gün vizesiz.

Irak Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye'den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye'ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak'a seyahat etmek isteyenlerin Irak'ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran 90 gün vizesiz.

Jamaika 90 gün vizesiz.

Japonya 90 gün vizesiz.

Kamboçya Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. Özellikle kara sınır kapılarında görevlilerin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle online vize uygulamasını tercih etmeniz önerilir. Kamboçya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 37 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. 3 iş günü içerisinde 30 günlük vizeniz mailinize geliyor.

Karadağ 90 gün vizesiz

Katar Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

Kazakistan 30 gün vizesiz.

Kenya Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

Kırgızistan 30 gün vizesiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Kolombiya 90 gün vizesiz.

Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Komor Adaları 90 gün vizesiz.

Kosta Rika 30 gün vizesiz.

Kuveyt Kapıda vize uygulaması var. Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor. Kuveyt'te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor. 1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt'e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz. Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt'e giriş yapamıyor.

Lübnan 90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

Madagaskar Kapıda vize uygulaması var. Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

Makau 30 gün vizesiz.

Makedonya 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Maldivler 30 gün vizesiz.

Malezya 90 gün vizesiz.

Mauritius 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Meksika Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

Moğolistan 30 gün vizesiz.

Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz) Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip çipli kimliğinizle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Monaco 90 gün vizesiz. Fransa sınırları içinde, Vatikan'dan sonra dünyanın en ufak 2. ülkesi olan Monaco, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa olacak. Fransa topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Mozambik Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 84 ABD Doları karşılığında 30 günlük tek girişli vize alınabiliyor.

Myanmar (Burma) Online vize uygulaması var. Myanmar E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 50 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Myanmar, 28 günlük ve tek girişli vize veriyor. Bunun dışında konsolosluk üzerinden de vize başvurusu yapabilirsiniz. Tayland'da Bangkok ve Chiang Mai'daki elçiliğe başvurabilirsiniz.

Nepal Kapıda vize uygulaması var. Nepal, sınır kapılarında ve havalimanlarında vize veriyor. Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları. Nepal'de yıl boyunca en fazla 90 gün kalabiliyorsunuz.

Nikaragua 90 gün vizesiz.

Niue 30 gün vizesiz.

Özbekistan Özbekistan, Türk vatandaşlarına 30 gün süreyle vizesiz oldu. Uygulama, 10 Şubat 2018 itibariyle başladı.

Palau 30 gün vizesiz.

Panama 180 gün vizesiz.

Paraguay 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Peru 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Ruanda 30 gün vizesiz. 2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda, uygulamayı 1 Ocak 2018'den itibaren tüm dünya ülke vatandaşlarına yayma kararı aldı.

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Saint Lucia 42 gün vizesiz.

Saint Vincent ve Grenadinler 30 gün vizesiz.

Samoa 60 gün vizesiz.

San Marino İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Sao Tome ve Principe 15 gün vizesiz.

Senegal 90 gün vizesiz.

Seyşeller 90 gün vizesiz.

Sırbistan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Singapur 30 gün vizesiz.

Solomon Adaları 90 gün vizesiz.

Sri Lanka Online vize uygulaması var. Sri Lanka E-vize sitesi üzerinden E-vize 30 günlük 35 ABD doları. Başvuru yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

Sudan Kapıda vize uygulaması var. Sudan, Hartum Uluslararası havalimanında 105 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor

Svaziland 30 gün vizesiz.

Şili 90 gün vizesiz.

Tacikistan Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyor ancak ülkeye gelmeden önce Tacikistan Vize websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuru sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulması gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla, Tacikistan'a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi websitesi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şartına bağlanmış bulunuyor. Tacikistan aynı zamanda online vize uygulamasına sahip. Tacikistan E-vize sitesi üzerinden yapılan başvuru ile tek girişli 90 günde 45 günlük dolaşım süreli vizenizi alabiliyorsunuz.

Tanzanya Kapıda vize uygulaması var. Tanzanya, sınır kapılarında ve havalimanlarında 50 ABD doları karşılığında tek girişli, 90 gün vize veriyor.

Tayland 30 gün vizesiz. Tayland, havalimanı yoluyla ülkeye girişte 30 günlük, kara sınır kapıları yoluyla girişlerde 15 günlük vize veriyor.

Tayvan Kapıda vize uygulaması var. Tayvan, havalimanlarında 24 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 gün vize veriyor.

Togo Kapıda vize uygulaması var. Togo kapı vizesi, Togo'nun kara sınır kapılarında ve Lome Havalimanı'nda ücreti karşılığında alınabiliyor. Togo aynı zamanda Batı Afrika Vizesi (Visa Touristique Entente) grup vizesini de kabul eden ülkeler arasında. Batı Afrika vizeniz varsa ücretsiz olarak Togo'ya giriş yapabilirsiniz

Tonga 31 gün vizesiz.

Trinidad ve Tobago 90 gün vizesiz.

Tunus 90 gün vizesiz.

Turks ve Caicos Adaları 90 gün vizesiz.

Tuvalu 30 gün vizesiz.

Uganda Kapıda vize uygulaması var. Uganda sınır kapılarında 50 ABD doları karşılığında 90 günlük vize alınıyor. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Uganda, Kenya ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

Ukrayna 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Umman Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu. Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin. Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

Uruguay 90 gün vizesiz.

Ürdün 90 gün vizesiz.

Vanuatu 30 gün vizesiz.

Vatikan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

Venezuela 90 gün vizesiz.

Zambiya Kapıda vize uygulaması var. Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.

Zimbabve Kapıda vize uygulaması var. Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.

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