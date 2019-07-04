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Türkiye'den hem BM'ye hem de İsviçre'ye nota

Türkiye, PKK'li teröristlere sözde eylem planının imzalandığı BM Cenevre ofisine ve o isme giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

Türkiye'den hem BM'ye hem de İsviçre'ye nota

Türkiye, PKK'li teröristlere sözde eylem planının imzalandığı BM Cenevre ofisine ve o isme giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
Türkiye'den hem BM'ye hem de İsviçre'ye nota

Türkiye, BM'nin DSG'ye komutanlık eden Ferhat Abdi Şahin ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek 'eylem planı' imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamları nezdinde protesto etti. 

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre Temsilcilik, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak 'eylem planının' imzalanmasından duyduğu infiali aktardı.

Daimi Temsilcilik, sözlü protestosunun hemen ardından gerek BM Cenevre Ofisine gerekse de İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi.

Temsilcilik, her iki makama da gönderdiği protesto notasına, Şahin'in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin belgeyi de iliştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye den hem bm ye hem isviçre ye nota
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