Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99697
ALTIN
280.554
DOLAR
5.6673
STERLIN
6.9161
EURO
6.2434
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye'de bir ilk! Kadın çalışanlara regl izni!

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla Baro’nun kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

Türkiye'de bir ilk! Kadın çalışanlara regl izni!

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla Baro’nun kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:55
Türkiye'de bir ilk! Kadın çalışanlara regl izni!

BirGün’ün haberine göre kararı personelle düzenlenen bir kokteylde duyuran İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, İzmir Barosu’nun her alanda kadını güçlendirmeye, kadınları hayatın içerisinde var olmaya yönelik birçok iş yaptığını ifade ederek, “bunu aynı zamanda bizimle birlikte çalışan çalışma arkadaşlarımız için de yapmamız gerektiği düşündük ve her kadın arkadaşımıza ayın kendi belirlediği gününde bir gün regl izni verme kararı aldık” dedi.

‘BİZ KADINLAR OLARAK DÜNYAYI VAR EDİYORUZ’

Kadınların doğdukları günden itibaren varoluşlarından utanmaları, doğallıklarını kabul etmemeleri ve bunu saklamalarının beklendiğini söyleyen Av. Perihan Çağrışım Kayadelen “biz kadınlar olarak dünyayı var ediyoruz, dünyayı gerçekleştiriyoruz. O yüzden tüm kadın arkadaşlarımıza bu izin hayırlı olsun” dedi.

İzmir Barosu’nun Türkiye’de bir ilk olarak aldığı yönetim kurulu kararı şöyle:

"İzmir Barosu, 111 yıllık haklar ve özgürlükler mücadelesi tarihiyle, her zaman insan hakları ve hukukun savunulmasında öncü olmuştur. Doğa katliamlarına, hayvanlara yapılan eziyetlere, işkence ve kötü muameleye, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı var gücüyle mücadele etmiştir.

Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri İzmir'i özgürlüklerin başkenti yapmak için çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak biliyoruz ki, bir şehri özgürleştirmenin en temel yollarından biri, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisini sağlamaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların doğuştan sahip olduğu özelliklerini görmezden gelen politikaların bir kenara bırakılmasıyla ve kadını tüm varoluşuyla gözeten uygulamalarla gerçekleşecektir.

Şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlara verdiğimiz sözü tutmak için her alanda çalışırken, baromuzda çalışan kadın arkadaşlarımızın haklarını da gözetiyoruz.

İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye ilk kadın çalışanlara regl izni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Sivas'a YHT müjdesi! Tarih verdi
Erdoğan'dan Sivas'a YHT müjdesi! Tarih verdi
'Kanada'ya mülteci alınacak' yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi
'Kanada'ya mülteci alınacak' yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim