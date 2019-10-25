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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla 4.6'lık depremle sallandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman ve çevre ilçelerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla 4.6'lık depremle sallandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman ve çevre ilçelerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:14
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Muğla 4.6'lık depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak, AFAD bir süre sonra depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.

Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdeniz'de art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi. Bu depremin andından çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 25.10.2019 09:21
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