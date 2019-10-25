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Türkiye, ABD'ye nota verdi! Yeni kriz kapıda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Terörist elebaşı Mazlum Kobani için ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik" açıklamasını yaptı.

Türkiye, ABD'ye nota verdi! Yeni kriz kapıda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Terörist elebaşı Mazlum Kobani için ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik" açıklamasını yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:32
Türkiye, ABD'ye nota verdi! Yeni kriz kapıda

Türkiye, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin ABD ile görüşme ihtimaline karşın ABD'ye nota verdi. Son günlerde terörist elebaşı Kobani'nin ABD'ye gitmek için vize işlemlerinin hızlandırıldığı kamuoyunca biliniyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Terörist elebaşı Mazlum Kobani için ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik" dedi.

Türkiye karşıtı ABD'li senatör Lindsay Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı mektupta Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılarak ABD'ye ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi için talepte bulunmuştu.

"GÖRÜŞME KABUL EDİLEMEZ"
ABD'nin terörist Kobani ile görüşme ihtimaline tepki gösteren Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bültenle arama olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması kabul edilemez. Biz teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi'yle de(Ebu Bekir el-Bağdadi, DAEŞ elebaşı) o zaman görüşürler. Diğer teröristlerle de görüşürler. Oysa bizim için DAEŞ, PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. BOKO-HARAM ve diğer terör örgütleri de dahil" dedi.

"ABD'YE NOTA VERDİK"
Teröristlerle yapılan angajmanı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Teröristlerle görüşmek artık geleneksel hale geldi. Maalesef terörle mücadelede içine düştüğümüz zafiyetin bir göstergesidir. Biz tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye bildirdik. 'Aranan bir teröristle görüşmeniz gerçekten kabul edilemez' diye bildirdik" şeklinde konuştu.

4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYOR
Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT'de katıldığı canlı yayında "ABD'nin bu adamı bize iade etmesi lazım" demişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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türkiye abd ye nota verdi yeni kriz kapıda
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