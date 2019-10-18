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TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya iletecek TürkAkım'ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.

TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya iletecek TürkAkım'ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:15
TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlanarak işletime hazırlık aşamasının son adımı atıldı.

TürkAkım yetkililerinin AA'ya yaptığı açıklamaya göre, TürkAkım'ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.

Bu adım, boru hatlarının işletime alınmasından önceki tetkik ve hazırlıklar kapsamında kritik bir aşamaya karşılık geliyor. Rusya'dan Türkiye'ye TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz akışı ise planlandığı gibi bu yılın sonunda başlayacak.

Gazprom'a ait Birleşik Doğal Gaz Tedarik Sistemi'nden gelen doğal gazın deniz altında ilerlemesi için gerekli basıncı Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Russkaya Kompresör İstasyonu sağlıyor.

Hatlar, Anapa Kara Çıkışı Tesisi'nden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan Alım Terminali'ne kadar doğal gazla doldurulacak.

Boru hattına ait tüm teknik ve güvenlik testlerinin tamamlanmasının ve uluslararası standartlara uygunluğunun belgelenmesinin ardından, deniz kesiminin işletime hazırlık aşamasına geçildi. İlk hattın doğal gazla doldurulması tamamlandıktan sonra ikinci hatta hazırlıklara başlanacak.

Alım Terminali'nin inşaat sürecinde de artık son aşamalarına geldi. Eş zamanlı olarak BOTAŞ, TürkAkım'ı Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlayacak ilk kara hattının yapımını sürdürüyor.

Türkiye'nin Avrupa sınırına doğal gaz taşıyacak ikinci kara hattı ise halen Gazprom-BOTAŞ ortaklığında geliştiriliyor.

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