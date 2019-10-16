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Türk Hava Yolları, Kişisel Verilerin Yönetimi için Micro Focus’u seçti

Türkiye’de şirketler, üç yıldan fazla süredir yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlamak için çalışıyor. Bu süreç, Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini işleyen Türk Hava Yolları gibi şirketler için, Avrupa’da 2018 yılında yürürlüğe giren Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyum zorunluluğunun eklenmesiyle daha önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Türk Hava Yolları, Kişisel Verilerin Yönetimi için Micro Focus’u seçti

Türkiye’de şirketler, üç yıldan fazla süredir yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlamak için çalışıyor. Bu süreç, Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini işleyen Türk Hava Yolları gibi şirketler için, Avrupa’da 2018 yılında yürürlüğe giren Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyum zorunluluğunun eklenmesiyle daha önemli bir gündem maddesi haline geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:45
Türk Hava Yolları, Kişisel Verilerin Yönetimi için Micro Focus’u seçti

Kullanıcı kişisel verilerini işleme konusunda en başından bu yana
büyük titizlik gösteren Türk Hava Yolları, süreçlerin otomasyonu için
dünya yazılım devi Micro Focus’tan destek almayı tercih etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye’de veri işleyen tüm şirketlerin gündeminde yer alırken, konu, 2018 yılında Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile ayrıca önem kazandı. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan herhangi birinin kişisel verilerini işleyen tüm şirketler için geçerli olan GDPR, kişisel verilerin kontrolü ve işlenmesine dair yeni katı kurallar getirdi. GDPR ayrıca, veri koruma işlevinin sistemler tasarlanırken baştan dâhil edilmesini, sonradan ekleme yoluyla uygulanmamasını şart kılan bir düzenleme olarak, kapsama giren şirketler için önemli bir zorunluluk haline geldi.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan, 2019 yılında 76 milyon yolcu taşımayı hedefleyen Türk Hava Yolları, gerek KVKK gerekse GDPR uyum sürecinde çalışmalarını en başından bu yana titizlikle uygulamaya geçirirken süreçlerin otomasyonu için yazılım desteğine ihtiyaç duydu. Şirket, yapısal ve yapısal olmayan veriler üzerinde kişisel veri keşfi, sınıflandırılması ve gerekli aksiyonların alınması için Micro Focus ürünlerinden destek almaya karar verdi.

İş birliğinin detayları, Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch’ın geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, bizzat THY yönetimiyle yaptığı görüşmede konuşuldu. Böylece ekipler tarafından daha önce atılan iş birliğinin temelleri, bu görüşmede pekiştirildi ve sonuca giden yolda önemli ilerleme sağlandı.

Micro Focus Türkiye & Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, Türkiye’nin dünyada gururu olmuş Türk Hava Yolları’nı müşteri portföyüne katmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Portföyümüzün tamamında en büyük ve en karmaşık şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ölçeklendirilen kurumsal düzeyde ürünler sunuyoruz. Son dönemde Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin gündeminde ön sıralarda yer alan kişisel verilerin korunması konusunda da müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin süreçte otomasyon çözümlerimizle bundan böyle Türk Hava Yolları’na da hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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