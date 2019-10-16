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Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı!

Türk Hava Kurumu'na (THK) kayyum atandı. Kayyum olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın görev yapacağı öğrenildi. Yangın söndürme araçları nedeniyle çok konuşulan kurumlar arasında yer almıştı.

Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı!

Türk Hava Kurumu'na (THK) kayyum atandı. Kayyum olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın görev yapacağı öğrenildi. Yangın söndürme araçları nedeniyle çok konuşulan kurumlar arasında yer almıştı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:56
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı!

THK'nin yangın söndürme araçları geçen yaz çok konuşulan kurumlar arasında yerini almıştı. Kurumun yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepkilere neden olmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Ayrıca, geçen aylarda kurumla ilgili geçmişe yönelik soruşturma başlatılmıştı. THK'dan yapılan açıklamada geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu olduğu ifade edilerek, "Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK’nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır" denilmişti.

Bunun üzerine Vakıfbank'la borçlar yapılandırılmıştı. Kurum yaptığı yazılı açıklamasında aynı zamanda Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile borçları yapılandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.

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türk hava kurumu na kayyum atandı
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