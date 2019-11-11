Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103262
ALTIN
271.065
DOLAR
5.7772
STERLIN
7.4433
EURO
6.3748
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

Türk askerine hain saldırı!

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşları, zırhlı araçlarla geçiş yapan Türk askerlerine taşlı saldırı düzenledi.

Türk askerine hain saldırı!

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşları, zırhlı araçlarla geçiş yapan Türk askerlerine taşlı saldırı düzenledi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:01
Türk askerine hain saldırı!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ile varılan anlaşma gereği ortak kara devriyelerinin dördüncüsü bugün gerçekeştirildi.

Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine skandal görüntüler ortaya çıktı.

GEÇİŞ YAPAN ASKERLERE TAŞLI SALDIRI
Devriyeler sırasında bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, geçiş yapan zırhlı askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı. O anlar kameraya da yansıdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türk askerine hain saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü!
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim