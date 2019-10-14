Tunç Soyer makam odasını otobüse yükledi: Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'seyyar makam' projesinde ilk turuna çıktı. Buca’nın Akıncılar ve İnönü mahallelerini ziyaret eden Başkan Soyer’e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Soyer muhtarların mahalleleriyle ilgili ilettiği sorunları dinlerken vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri de tek tek not aldı.

Vatandaşların ulaşım, altyapı, üst geçit, yol, çocuk parkı ve pazar yerleri noktalarında gelen isteklerine en kısa sürede cevap verileceğini kaydeden Soyer, toplu taşıma için otobüs saatlerinin aksadığını ileten bir kişiye “Aralık ayında 30 araç ilave edeceğiz. 2020 yılında ise 80 civarında otobüs alımı yapacağız. Sizi rahat ettireceğiz” dedi.

Soyer, ayrıca ulaşım sorunun Buca metrosuyla asıl olarak çözüleceğinin altını çizdi.

TURLAR SÜRECEK

Temasları sonrasında seyyar makam aracında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soyer, çocuk parkları ve gençlik merkezlerinin yapılacağını söylerken, bu çalışmaların öncelik olduğunu belirtti.

'KİMSE ASLINDA MUCİZEVİ TALEPLER PEŞİNDE DEĞİL'

“Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor” diyen Soyer, şöyle devam etti:

“Kimse aslında çok mucizevi talepler peşinde değil. Pazar yeri, çocuk parkı isteniyor. Biz bunları zaten biliyoruz ve planlıyoruz. Onların bunu doğrudan doğruya söyleyebiliyor olması, bizim dinlememiz önemli. Bazen gerçekten atladığımız bir şey oluyor. Ben bu hikayeyi böyle sürdürecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünkü ilkti, bunu sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki 4.5 yıl en çok muhtarlara kulak verecek. Biliyoruz ki her biri kendi mahallesinin sorununu en iyi bilen insanlar. Bu araç ve bu proje onun için. Her fırsatta çıkacağım."

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