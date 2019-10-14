Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93981
ALTIN
283.923
DOLAR
5.9263
STERLIN
7.4307
EURO
6.5365

Tunç Soyer makam odasını otobüse yükledi: Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'seyyar makam' projesiyle ilgili olarak “Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Tunç Soyer makam odasını otobüse yükledi: Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'seyyar makam' projesiyle ilgili olarak “Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:03
Tunç Soyer makam odasını otobüse yükledi: Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'seyyar makam' projesinde ilk turuna çıktı. Buca’nın Akıncılar ve İnönü mahallelerini ziyaret eden Başkan Soyer’e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Soyer muhtarların mahalleleriyle ilgili ilettiği sorunları dinlerken vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri de tek tek not aldı.

Vatandaşların ulaşım, altyapı, üst geçit, yol, çocuk parkı ve pazar yerleri noktalarında gelen isteklerine en kısa sürede cevap verileceğini kaydeden Soyer, toplu taşıma için otobüs saatlerinin aksadığını ileten bir kişiye “Aralık ayında 30 araç ilave edeceğiz. 2020 yılında ise 80 civarında otobüs alımı yapacağız. Sizi rahat ettireceğiz” dedi.

Soyer, ayrıca ulaşım sorunun Buca metrosuyla asıl olarak çözüleceğinin altını çizdi.

TURLAR SÜRECEK

Temasları sonrasında seyyar makam aracında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soyer, çocuk parkları ve gençlik merkezlerinin yapılacağını söylerken, bu çalışmaların öncelik olduğunu belirtti.

'KİMSE ASLINDA MUCİZEVİ TALEPLER PEŞİNDE DEĞİL'

“Söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor” diyen Soyer, şöyle devam etti:

“Kimse aslında çok mucizevi talepler peşinde değil. Pazar yeri, çocuk parkı isteniyor. Biz bunları zaten biliyoruz ve planlıyoruz. Onların bunu doğrudan doğruya söyleyebiliyor olması, bizim dinlememiz önemli. Bazen gerçekten atladığımız bir şey oluyor. Ben bu hikayeyi böyle sürdürecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünkü ilkti, bunu sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki 4.5 yıl en çok muhtarlara kulak verecek. Biliyoruz ki her biri kendi mahallesinin sorununu en iyi bilen insanlar. Bu araç ve bu proje onun için. Her fırsatta çıkacağım."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tunç soyer makam odasını otobüse yükledi söyledikleri şeyi yerinde görmemiz gerekiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kılavuzu yayınlandı - POMEM başvurusu nasıl yapılır?
26. Dönem POMEM Giriş Sınavı Kılavuzu yayınlandı - POMEM başvurusu nasıl yapılır?
POMEM 26. dönem 7 bin polis alım duyurusu resmi olarak yayınlandı.. İşte başvuru şartları
POMEM 26. dönem 7 bin polis alım duyurusu resmi olarak yayınlandı.. İşte başvuru şartları
PTT 55 Bin Personel Alımı İle İlgili Flaş Gelişme! PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?
PTT 55 Bin Personel Alımı İle İlgili Flaş Gelişme! PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim