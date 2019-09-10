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Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetine yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete katılacağını açıkladı.

Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetine yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete katılacağını açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 14:45
Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetine yanıt

Bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak 3. İzmir Körfez Festivali için basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bennar Arkas ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer katıldı.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Körfez Festivali’nin her yıl daha da büyüyen bir etkinlik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz denizsiz olamayız. İzmir bir deniz kentidir. Biz yeni vizyon belirlerken denizle bağını unutmuyoruz. Ben İzmir’i tarif ederken hep yürek olduğunu hatırlatıyorum. İzmir bir liman kenti olan doğunun en batısı batının en doğusudur. Şehrin özünden, coğrafyasından besleniyoruz. Körfez Festivali, İzmir’in denizle bağını güçlendirecek bir etkinlik olacak. Körfez Festivali adeta kalp masajı olacak. İzmir bir marka kent. Bu da önemli bir adım olacak. Bu gibi festivalleri arttıracağız. Körfez Festivali’ne katılan sporcular her yıl daha da artıyor. Bu gibi festivaller kentlerin gelişmesine fayda sağlıyor. Şehrimizdeki insanlar mutlu değilse bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Yaşadığı kentleri insanların sevdirmeliyiz. Eğer inanlar yasadığı kenti severlerse daha da üretirler. İzmir’i festivallerle mutlu bir kent yapacağız. Arka mahallede olan çocuklarımızı yelken ile buluşturacağız."

'DİYARBAKIR BİZİM KARDEŞİMİZ, ELBET GİDERİZ'

BaşSoyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete icabet edeceğini açıkladı.

Soyer ayrıca, büyükşehir belediyesine kayyum atanan Diyarbakır'a da gideceğini ifade ederek, “Diyarbakır bizim kardeş şehrimiz. Elbet gideriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti.

Davetin nedeni henüz açıklanmazken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının söz konusu davete katılacağını belirtmişti.

kan Soyer, 3. İzmir Körfez Festivali basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

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tunç soyer den erdoğan ın davetine yanıt
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