Tükenmişlik sendromu Siber güvenliği de tehdit ediyor!

Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, uzun süreli stres veya hayal kırıklığı sonunda tüketmesi, şirket performanslarını etkiliyor. IT yöneticilerine yönelik yapılan son ankete göre IT liderlerinin %44’ü, stres altında çalışanların yapacağı hataların içeriden gelen tehditleri doğrudan artıracağına inanıyor. İçeriden gelen tehditlerin sadece ayrıcalıklı erişimlere sahip olan yönetici ve çalışanlardan gelmediğini hatırlatan Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, yoğun tempoda çalışan stresli çalışanların siber güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

Tükenmişlik Sendromu Performansı Düşürüyor

TUC şirketinin Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki çalışma saatleri ve çalışanların performansına yönelik araştırmasının sonuçları açıklandı. AB ortalamasına göre 2 saat daha fazla çalışan İngiliz çalışanların şirket performansları düşük kaldı. Bunun nedenleri arasında ise tükenmişlik sendromu ön plana çıktı. Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, stresli ve uzun mesai şartlarında kaybetmesine dayanan tükenmişlik sendromu, şirketlerde performans düşüşüne sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tükenmişliği yorgunluk, işten çıkarma, birinin işine olan olumsuzluk ve azalan verimlilik ile karakterize bir sendrom olarak sınıflandırsa da şirketler için daha fazlasını da ifade edebiliyor.

Siber Güvenliği Tehdit Ediyor

Tükenmişlik sendromu, sadece çalışanların refahına ve verimliliğine zarar vererek iş performansını aşağıya çeken bir unsur olarak kalmıyor. Veri güvenliği söz konusu olduğunda tükenmişlik sendromu, içeriden gelebilecek bir tehdit riskini de artırabiliyor. Geçmişte şirketlerin, ayrıcalıklı ağ erişimine sahip olan sistem yöneticilerini ve diğer çalışanları en büyük içeriden gelen tehditler olarak algıladığını belirten Gürsel Tursun, günümüzde çalışanların bazı hassas verilere erişebildiğini, istemeden veya kötü amaçlı olarak bir veri ihlaline veya iş kesintisine neden olabileceğini ifade ediyor. Tükenmişlik sendromunun çalışanda yarattığı yorgunluk, ilgisizlik ve odaklanma problemlerinin, şirketlerin siber güvenliğine tehdit olarak yansıyabileceğine dikkat çeken Tursun, tükenmişlik sendromunun barındırdığı tehditlerle boğuşan bir çalışanın hatalar yaparak şirketin siber güvenliğinde açıklar yaratacağını ve siber saldırganların hedefi haline gelebileceğini dile getiriyor.

2019 Verizon Veri İhlali Araştırma raporuna da dikkat çeken Tursun, tüm ihlallerin yüzde 30'unun çalışan hatalarından kaynaklandığına işaret ederek siber güvenlik açısından önemli bir risk oluşturabilecek olan tükenmiş çalışanlara yönelik şirketlerin daha dikkatli olması konusunda uyarıyor.

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