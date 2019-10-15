Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95537
ALTIN
282.360
DOLAR
5.8746
STERLIN
7.4246
EURO
6.4657

Tügiad’dan Barış Pınarı Harekâtı İle İlgili Yurt Dışı Paydaşlarına Sesleniş

Türkiye Genç İş Adamları (TÜGİAD) adına yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışı kamuoyunda yanlış aksedildiğini belirten TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu , yurt dışı paydaşlarına seslendi.

Tügiad’dan Barış Pınarı Harekâtı İle İlgili Yurt Dışı Paydaşlarına Sesleniş

Türkiye Genç İş Adamları (TÜGİAD) adına yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışı kamuoyunda yanlış aksedildiğini belirten TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu , yurt dışı paydaşlarına seslendi.

15 Ekim 2019 Salı 12:23
Tügiad’dan Barış Pınarı Harekâtı İle İlgili Yurt Dışı Paydaşlarına Sesleniş

Türkiye’nin Kuzey Suriye’de yürütmüş olduğu operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yabancı medya ve haber ajansları tarafından yanlış aktarılan noktaları düzeltmek ve yurt dışı paydaşlarını bilgilendirmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin, Kuzey Suriye’de iç savaş ve terör örgütlerinden kaçan dört milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapan Başkan Şohoğlu “Türk toplumu ve Türkiye hükümeti, bu trajik süreçte Suriyeli mültecilere daha konforlu ve güvenli bir yaşam sağlayabilmek adına en iyi çabalarını göstermiştir. Kuzey Suriye’de bulunan terör örgütleri, Türkiye’nin sınır boyunca uzanan köylere, güvenlik güçlerine saldırılarak düzenlemiş, Türk güvenlik güçlerine de saldırılarda bulunmuştur. Bu operasyonlarla Türkiye sınır güvenliğini sağlayıp, Kuzey Suriye’deki terörist organizasyonları sonlandırmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye her zaman Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyar”

Barış Pınarı Harekâtı ile sınır güvenliğinin amaçlandığının önemle altını çizen Şohoğlu “Operasyonla, Türkiye sınır güvenliğini sağlarken, mevcut halkın güvenliği ön planda tutmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda Kuzey Suriye’deki terörist faaliyetleri durdurularak, vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli mültecilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmeleri de aynı düzeyde amaçlanmaktadır. Türkiye her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Bölgede güvenli ve yaşanabilir bir alan yaratılması için de umutludur. TÜGİAD her zaman demokrasiye diplomatik ve insancıl çözümlere bağlı olup, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilge sözü YURTTA SULH CİHANDA SULH” ilkesine her zaman bağlı kalacaktır” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tügiad dan barış pınarı harekâtı ilgili yurt dışı paydaşlarına sesleniş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Porland, Gastronomi Alanı İçin Ürettiği Çok Özel Ürün Serileri İle Host Mılano Fuarı’nda…
Porland, Gastronomi Alanı İçin Ürettiği Çok Özel Ürün Serileri İle Host Mılano Fuarı’nda…
Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'
Dilek İmamoğlu dergi kapağında: 'İstanbul'un First Lady’si'
Fatih Altaylı: Ulan aşağılık Fransız medyası, ulan rezil Fransız siyasetçileri, aptal mıyız biz?
Fatih Altaylı: Ulan aşağılık Fransız medyası, ulan rezil Fransız siyasetçileri, aptal mıyız biz?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim