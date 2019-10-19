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TÜGİAD, Harekât Sonrası Akçakale'de!

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gösterdiği özveriye teşekkürlerini iletmek için Şanlıurfa ve ilçesi Akçakale'ye gitti.

TÜGİAD, Harekât Sonrası Akçakale'de!

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gösterdiği özveriye teşekkürlerini iletmek için Şanlıurfa ve ilçesi Akçakale'ye gitti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:44
TÜGİAD, Harekât Sonrası Akçakale'de!

Genel Başkan Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki heyet, operasyon sonrası Mehmetçiğe ve bölgedeki kamu ve basın görevlilerine gösterdikleri üstün çabaları için teşekkürlerini sunarak, desteklerini iletti. Harekât Merkezi Koordinatörü ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer'i ziyaret eden TÜGİAD, bölgedeki son gelişmeler ile ilgili bilgi edindi. Bölge halkı ve bölgedeki iş yaşamı hakkında bilgi alan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yatırımın ve bölgedeki sosyal yaşamın durmaması için bütün yatırımcılara çağrıda bulundu.

Son olarak askerleri ve basın mensuplarını ziyaret eden üyeler, bu zor günlerde yoğun şekilde emek harcayan Mehmetçiğe ve basın emekçilerine bir kez daha teşekkürlerini iletti.TÜGİAD'ın her zaman demokrasiye, diplomatik ve insancıl çözümlere bağlı olduğunun altını çizen Anıl Alirıza Şohoğlu "Türk halkı olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu süreçte gördük ki uluslararası kamuoyu yanlış içerikler ve bilgiler ile Türkiye'nin amacını doğru anlatamadı. Türk basını ise bu durumun aksine zorlu süreçte doğru ve etkili haber çizgisinden çıkmadan kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirdi. Biz de genç iş adamları olarak Türkiye'nin mesajının doğru şekilde aktarılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yurt dışı paydaşlarını da süreçle ilgili her fırsatta bilgilendireceklerini aktaran Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: "Bizler bu süreçte uzlaşma ve barıştan yana olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki dönemlerde de gelişmelerin takipçisi olacağız."

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tügiad harekât sonrası akçakale
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