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Tuğba Ekinci'den İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'a tepki: Bir kıbleniz olsun

Şarkıcı Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen meslektaşı Murat Boz'a tepki gösterdi.

Tuğba Ekinci'den İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'a tepki: Bir kıbleniz olsun

Şarkıcı Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen meslektaşı Murat Boz'a tepki gösterdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
Tuğba Ekinci'den İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'a tepki: Bir kıbleniz olsun

Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'u eleştirdi.

Boz için "Ayakçı" nitelemesini kullanan Ekinci, kişisel Instagram hesabında şunları yazdı:

 "Bir kıbleniz olsun. Bedavacılığın sonu ayakçılıktır."

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