Tuğba Ekinci'den İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'a tepki: Bir kıbleniz olsun

Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Murat Boz'u eleştirdi.
Boz için "Ayakçı" nitelemesini kullanan Ekinci, kişisel Instagram hesabında şunları yazdı:
"Bir kıbleniz olsun. Bedavacılığın sonu ayakçılıktır."
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