TÜBİTAK’tan 3 bin 623 projeye 666.4 milyon TL hibe desteği

Bakan Varank, TÜBİTAK’ın bugüne kadar desteklediği proje sayısının ise 17 bin 645 olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, “TÜBİTAK, özel sektör projelerine 2018 yılında kaç projeye hibe vermiştir? Toplam tutar ne kadardır? İncelemede proje sayısı kaçtır? Reddedilen proje sayısı kaçtır? İllere göre özel sektör proje başvuru dağılımında ilk on il hangileridir? Hiç başvuru yapmayan il var mıdır?" Projeniz yenilikçi ise, ARGE yönü var ise, teknolojik ise ve gerçekleştirilebilir ise %75'e varan maddi destek sağlanacağı" belirtilmektedir. Bu tür proje sayısı kaçtır? Doğru, etkin yürütülebilir bir ARGE için, TÜBİTAK ARGE destek başvuru değerlendirme süreçlerine bir sınır limit getirilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülmekte olan ve sanayiye yönelik teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında bugüne kadar; yenilikçi, teknolojik ve Ar-GE yönü olan ve gerçekleştirilebilir durumdaki toplam 17 bin 645 proje desteklediğini bildirdi.

Bakan Varank, 2018 yılında ise, 3 bin 623 projeye 666,4 milyon TL tutarında hibe destek sağlandığını belirterek, “Söz konusu destek programları kapsamında; en fazla proje başvurusu yapılan ilk on il sırasıyla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa, Konya, Adana, Eskişehir, Tekirdağ'dır” dedi.

TEYDEB başvuru süreçleriyle ilgili olarak da bu bilgileri verdi: “Özel sektöre yönelik yürütülen ve başvuruya sürekli açık olan programlarda, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren proje başvurularının belirli dönemlerde alınarak, başvuru döneminin sonundan itibaren en geç 4 ay içinde tüm sonuçlar açıklanacak şekilde değerlendirme süreçlerine ivme kazandırılması hedeflenmektedir.

HİÇ PROJE BAŞVURUSU YAPMAYAN İL VAR MI?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “’ Hiç proje başvurusu yapmayan il var mı?’ soruma bakan yanıt vermedi. Sanayinin geliştiği illerde, başvuruların artığının görüldüğünü söyledi. Gelişmişliğe göre yoğunlaşan başvurularda ret edilen proje sayısını ve projelerin süreçleri ile ilgili de bakan yanıt vermedi. Başvuru süreçlerinde, değerlendirmeler hızlandırılmalı, sürekli değişen ve gelişen çalışmalarda süre kavramının da önemine göre çalışmaların sonuçlandırılması gerekmektedir.” Dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.