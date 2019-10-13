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TSK ve SMO, Tel Abyad Kentine Batıdan Girdi!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri ilerleyişini sürdürüyor. Harekatın beşinci gününde güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldığı açıklandı.

TSK ve SMO, Tel Abyad Kentine Batıdan Girdi!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri ilerleyişini sürdürüyor. Harekatın beşinci gününde güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldığı açıklandı.

13 Ekim 2019 Pazar 12:49
TSK ve SMO, Tel Abyad Kentine Batıdan Girdi!

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve TSK, kentin doğu ve güneyinden merkeze yaklaştı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir ele geçirilmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

Öte yandan TSK'dan Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgesi sınırına askeri sevkiyatlar bugün de devam etti.

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DHA

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