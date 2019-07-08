Transit Vize Nedir?

Transit vize aktarmalı yurtdışı uçuşlarda, aktarma yapacağınız ülke tarafından sizlerden istenilen kısa süreli vize türüdür. Aktarma yapacağınız bazı ülkeler orada kalacağınız süreyi dikkate almadan transit vize isteyebilir. Bazı ülkeler ise 12 ya da 24 saat den fazla aktarma süresi olan yolculardan transit vize talep etmektedir. Transit vize normal vize ile aynı şey değildir. Eğer o ülkeye ait transit vize aldıysanız havalimanından dışarıya çıkamaz ve bagajınızı alamazsınız. Transit vize yalnızca havalimanı içerisinde yer alan transit bekleme salonunda uçağınızı bekleme imkânı sunar.

Transit vize nedir bölümünü toparlamak gerekirse; yurtdışı aktarmalı uçuşlarda aktarma yapılacak ülkenin istediği vizedir. Eğer aktarma yapılacak ülke vize istemiyorsa transit vize almanıza gerek yoktur. Transit vize isteyen ülkeleri yazımızın alt kısımlarında bulabilirsiniz.

Transit Vize Olmazsa Ne Olur?

Uluslararası uçuşlarda aktarma yapacağınız ülkeden transit vizeye tabi tutuluyorsanız ve transit vizeniz yoksa havayolu personelleri tarafından uçuşa alınmazsınız. Havacılık kurallarına göre transit vizesi olmadığı halde havalimanına giren kişi gümrük polisi ve gerekli makamlar tarafından cezaya çarptırılacaktır ve sınır dışı edilecektir.

Transit Vize İsteyen Ülkeler

Seyahatlerimizin başlamadan bitmemesi için gerekli olan transit vize uygulamasını T.C. vatandaşlarına bazı ülkelerde zorunludur. Bazı ülkelerde transit vize almakzorunlu iken bazılarında ise şartlar bulunmaktadır. Peki, bu transit vize şartlarınelerdir? Örneğin bazı Avrupa ülkeleri 12 saate kadar olan aktarmalarda transit vize istememektedir. Peki, hangi Avrupa ülkeleri bunlar diyecek olursanız; İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler. Peki sadece Avrupa ülkelerinde mi transit vize uygulaması bu şekilde derseniz, hayır. Çin ve Rusya devletleri 24 saate kadar olan aktarmalardan transit vize istememektedir. Eğer aktarma yapacağınız ülkenin vizesine sahipseniz transit vize almanıza gerek yoktur.

Transit vize başvuruları bazı ülkelerde online olarak yapılırken bazı ülkelerde konsolosluğa başvurulması gerekmektedir. Peki transit vize isteyen ülkeler hangileri?

Almanya

Transit vizesi isteyen Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya, eğer Schengen vizeniz varsa transit vize istememektedir. Eğer Schengen vizeniz yok ise aktarma süresine bakmaksızın transit vize istemektedir. Almanya transit vize işlemlerinizi şahsen konsolosluklara başvurarak gerçekleştirmelisiniz. Şayet hususi veya diplomatik pasaporta sahipseniz transit vizesinden muafsınız.

İngiltere

Avrupa ülkesi olmasına rağmen Schengen vize politikası izlememektedir. İngiltere aktarmalıuçuşlarınızda mutlaka transit vize almalısınız. İngiltere transit vize uygulamasından muaf olunabilecek bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan kısaca bahsetmek gerekirse; Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda veya Amerika’ya seyahat ediyorsanız ve bu ülkelerin vizesine sahipseniz transit vize istenmemektedir.

Çek Cumhuriyeti

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinden transit vize istemeyen Çek Cumhuriyeti diğer pasaport sahiplerinden eğer Schengen vizesi yok ise Çek Cumhuriyeti transit vizesiistemektedir.

İsviçre

2008 yılından beri Schengen ülkesi olan İsviçre, Schengen vizesi olanlardan transit vize talep etmemektedir. İngiltere, Kanada ve Amerika oturma/çalışma izni bulunan Türk vatandaşlarından İsviçre aktarmalı uçuşlarda İsviçre transit vizesi istenmiyor.

Yunanistan

Schengen vizeniz bulunuyorsa Yunanistan aktarmalı uçuşları dert etmenize gerek yoktur. Fakat Schengen vizeniz yoksa Yunanistan transit vizesi almanız gerekmektedir.

Kanada

Kanada vizeniz olmadan Kanada transit vize uygulamasından muaf olamazsınız. Kanada aktarmalı uçuşlar için Kanada transit vizesi almanız gerekmektedir. Kanada transit vizesinden ücret talep etmemektedir.

Bulgaristan

Schengen ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan, aktarmalı uçuşlar için transit vize istemektedir. Eğer Schengen vizeniz varsa Bulgaristan transit vizesi almanıza gerek yoktur.

Transit Vize Evrakları

Transit vize evraklı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de genel olarak şu şekildedir;

Başvuru sahibi tarafından tam ve doğru olarak doldurulmuş transit vize başvuru formu

En az 6 ay geçerli pasaport

2 adet biyometrik fotoğraf

Konsolosluğa hitaben yazılmış Transit Vize talep dilekçesi ve varsa davetiye

ve varsa davetiye Seyahat sağlık sigortası

Gidiş-dönüş uçak biletleri ve otel rezervasyonu

Transit Vize Nasıl Alınır?

Transit vize nedir sorusunu cevapladıktan sonra, sıra transit vize nasıl alınırsorusunun cevabını vermeye geldi.

Bahsettiğimiz ülkeler T.C. vatandaşlarından transit geçişler için vize isteyen ülkelerdir. Bu ülkelerin transit vizesi nasıl alınır biraz bahsedelim. Öncelikle hepsi için ortak olan bir nokta vardır. Bu nokta büyükelçilik veya konsolosluktan randevu almaktır. Randevu saatinde gerekli evraklar ile vize başvurusu yapabilirsiniz. Yukarıda belirtilen evraklar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Mağdur olmamak açısından konsolosluk sitesinden evraklara bakabilirsiniz. Vize ücretleri değişiklik göstermekteyken Kanada transit vize başvurularından ücret talep etmemektedir. Transit vize ne zaman alınmalı sorusunun cevabını örnek uçuşlarla anlatalım.

İstanbul’dan Amerika’ya seyahat edecek birisi 3. Bir ülke üzerinden gidecekse ve bu ülke transit vize isteyen ülkeler arasında yer alıyorsa örneğin;

Biletall.com’dan uçak bileti almak isteyen birisi gitmek istediği yer için sefer araması yaptıktan sonra, detay alanında aktarma yapılacak havalimanına bakabilir. Aktarma havalimanına bakarak transit vize isteyip istemediğini kontrol ederek kendinize en uyumlu bileti satın alabilirsiniz.

Almanya üzerinden aktarma yaparak gitmek isterse Almanya transit vizesi alması gerekmektedir. Çünkü Almanya, transit vize isteyen ülkeler arasında yer almaktadır.

Ama Amerika’ya Ukrayna üzerinden gitmek isterse transit vizesi almasına gerek yoktur. Ukrayna transit vize istemiyor ve havalimanında beklemenize izin veriyor.

Almanya Transit Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya transit vizesi almak için yapacağınız ilk iş büyükelçilikten veya konsolosluktan randevu almaktır. Randevunuzu aldıktan sonra gerekli evrakları hazırlayıp evraklarla birlikte randevu saatinizde şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Transit vize işlemlerinizi seyahatinizden 30 gün önce yapmanızda fayda vardır.

Almanya Büyükelçiliği Adresi: Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Paris Cd. No:29, 06540 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 455 51 00

İngiltere Transit Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere aktarmalı uçuşlarda sorun yaşamamanız için İngiltere transit vizesi almanız gerekmektedir. Vize başvurularınızı büyükelçilik veya konsolosluklara şahsen yapmanız gerekiyor. Vize başvurusu yapmadan önce randevu alarak gerekli evrakları tamamlamayı unutmayın.

İngiltere Büyükelçiliği Adresi: Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 455 33 44

Çek Cumhuriyeti Transit Vizesi Nasıl Alınır?

Yurtdışı seyahatinizde Çek Cumhuriyeti’nden başka bir ülkeye aktarma yapacak kişilerin transit vize almaları gerekmektedir. Seyahatinizden en az 30 gün önce transit vize başvurusunu gerekli evraklar ile büyükelçilik veya konsolosluklara yapmanız gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Adresi: Büyükesat Mahallesi, Kaptanpaşa Sk. No:15, 06700 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 405 61 39

İsviçre Transit Vizesi Nasıl Alınır?

İsviçre’den aktarmalı olarak uçmak için İsviçre transit vizeniz veya geçerli bir Schengen vizenizin olması gerekmektedir. Şayet bu iki vize olmadan aktarmalı uçuş sağlayamazsınız. Bu vizeleri ise yalnızca büyükelçilik veya konsolosluklardan alabilirsiniz. Gerekli evraklar ile vize başvurusu yaptığınız takdirde büyük ihtimalle vizeniz onaylanacaktır.

İsviçre Büyükelçiliği Adresi: Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulv. No:247, 06690 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 457 31 00

Yunanistan Transit Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan’dan başka bir ülkeye uçacak kişiler için alınması gereken vize transit vizedir. Eğer Avrupa ülkesine uçuş yapacaksınız ve Schengen vizesine sahipseniz transit vize almanıza gerek yoktur. Aksi takdirde büyükelçilik veya konsolosluklara gerekli evraklar ile başvuru yapıp transit vize almanız gerekmektedir. Vize başvurunuzu seyahatinizden 30 gün önce yapmanızda fayda vardır.

Yunanistan Büyükelçiliği Adresi: Kazım Özalp Mh. Ziaur Rahman Cd. No:9 Pk:06700 Çankaya/Ankara, 06700

Telefon: (0312) 448 03 87

Kanada Transit Vizesi Nasıl Alınır?

Transit vize konusunda en avantajlı ülke Kanada’dır. Kanada Devleti transit vizeden ücret talep etmemektedir. Yapmanız gereken gerekli evraklar ile vizeye başvurmak.

Kanada Büyükelçiliği Adresi: Aziziye Mahallesi, Cinnah Sokak no: 58, 06690 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 409 27 00

Bulgaristan Transit Vizesi Nasıl Alınır?

Avrupa ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan’dan transit geçişler için vize uygulanmaktadır. Schengen veya transit vize sahibi olmanız gerekiyor. Peki transit vize nereden alınır derseniz, büyükelçiliğe veya konsolosluğa başvuru yapmanız gerekmektedir. Vize başvurunuzu seyahatinizden bir ay önce yapmalısınız. Vize başvurunda gerekli olan evrakları eksiksiz doldurun aksi takdirde vize alamayabilirsiniz.

Bulgaristan Büyükelçiliği Adresi: Remzi Oğuz Arık Mh. 06540 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 427 51 42

Transit Vize Ücreti

Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de genel olarak transit vize ücreti normal vize ücretine yakındır. Avrupa ülkelerinde transit vize ücreti ne kadar diyecek olursanız yaklaşık olarak 60€tutacaktır.

Transit Vize İstemeyen Ülkeler

Transit vize istemeyen ülkelerden başlıcaları; İtalya, Hollanda, Fransa, İspanya, Rusya, Polonya, Dubai, Ukrayna, Avusturya, Azerbaycan, Arabistan ve Schengen ülkelerinin çoğudur. Bu ülkelerden bazıları transit vize istemezken, bazıları 12 saat ile 24 saat arasında transit vize istemektedir. Bu bilgiyi ilgili ülkenin konsolosluk web sitesinden veya iletişim numaralarını arayarak öğrenebilirsiniz.

Transit Uçuş Nedir?

Havayolu ile seyahatler her zaman direk uçuşlar ile gerçekleşmeyebilir. Bu durum bazen Türkiye içi uçuşlarda karşımıza çıkabiliyor direkt uçuşlar gerçekleştiremiyoruz. Ulaşmak istediğiniz direkt uçuş bulunmuyorsa veya direkt uçuşlar pahalı ise bir veya daha fazla aktarma yaparak uçmamız gerekebiliyor. İki uçuş arasında) 24 saatten fazla zaman var ise bu uçuşlara duraklamalı uçuş deniliyor bu uçuşlar için genellikle transit vize almanız gerekecektir. Ancak iki uçuşunuz arasında 24 saatten az varsa bu uçuşlara aktarmalı uçuş denilmektedir. Özellikle yurtdışı aktarmalı uçuşlarda çok dikkatli olunması gerekiyor zira hangi durumda transit vize alınması gerekildiğini öğrenmek ve ona göre plan yapmakta fayda vardır.