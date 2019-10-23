Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99236
ALTIN
277.016
DOLAR
5.7692
STERLIN
7.4346
EURO
6.4162

Trakya'da 12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), abonelerine 12 saati aşan her kesinti için talep edilmesi durumunda tazminat ödeyecek.

Trakya'da 12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), abonelerine 12 saati aşan her kesinti için talep edilmesi durumunda tazminat ödeyecek.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
Trakya'da 12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

TREDAŞ müşterileri, bölgelerinde meydana gelen kesintiler için tazminat talep edebilecek.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerine hizmet veren TREDAŞ, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nce hizmet verdiği bölgelerde meydana gelen bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan her kesinti için müşterilerine tazminat ödemesi yapacak.

2014 yılından günümüze kadar meydana gelen kesintileri kapsayan düzenlemede tazminat hakkına sahip olan müşteriler, TREDAŞ web sitesinde oluşturulan ‘Ödeme Sorgula’ ekranı üzerinden abone numarası veya T.C. numarası ile giriş yaparak sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
trakya da saati aşan elektrik kesintisi abonelere tazminat hakkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi borçları yüzünden bunalıma giren genç, 5 saatlik ikna çabasına rağmen 52 metreden atladı
Kredi borçları yüzünden bunalıma giren genç, 5 saatlik ikna çabasına rağmen 52 metreden atladı
Eniştesini Tarım İlacı Enjekte Ederek Öldürdü! Sebebi Kan Dondurdu!
Eniştesini Tarım İlacı Enjekte Ederek Öldürdü! Sebebi Kan Dondurdu!
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü!
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3