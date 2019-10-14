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Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

Karaman'da bir sigortacı, maddi hasarlı trafik kazasına tespit tutanağı tutmak için karayolu üzerinde fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

Karaman'da bir sigortacı, maddi hasarlı trafik kazasına tespit tutanağı tutmak için karayolu üzerinde fotoğraf çektiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 06:57
Trafik kazasına tespit tutanağı tutan sigortacıya otomobil çarptı

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Karaman-Kılbasan kara yolunun 3. kilometresinde yol üzerinde hafif ticari araçla kamyonetin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bunun üzerine kazaya karışan araçların sürücüleri kaza tespit tutanağı tutturmak için sigortacılarını olay yerine çağırdı.

Kaza yerine gelen sigortacı Selim Deveci, kaza tespit tutanağı için yoldan çıkarak mısır tarlasına giren hafif ticari aracın fotoğrafını çekmek için karayolu üzerine çıktı. Bu esnada Deveci’ye sürücüsü ve plakası alınamayan bir otomobil çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı

Ağır yaralanan Deveci, oradakilerin çağırdığı ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deveci’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Deveci’ye çarpan sürücü Mustafa C. (60), 70 AAF 316 plakalı otomobili ile olay yerine geldi. Sürücü Mustafa C., polislere, "Bir vatandaş yolun ortasında duruyordu frene bastım ama duramadım ve ona çarptım. Olay yeri çok kalabalık olduğu için beni dövecekler sandım. Koktuğum için Kılbasan köyündeki evime gittim ve sonra olay yerine tekrar geldim" dedi.

Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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