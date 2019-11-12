‘Trafik Dedektifleri’ Jandarma ile büyümeye devam ediyor

6 yıldır aralıksız süren çalışmalarla 6 milyonu aşkın çocuk ve gence trafikte güvenlik eğitimi verilen OPET Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, geçen yıl paydaşlar arasına katılan Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik eğitimler devam ediyor. Jandarma personeli ile kırsal kesimdeki çocuk ve gençlere de trafik güvenliği eğitimi alma imkanı sunulan proje kapsamında OPET’in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gelenekselleştirdiği “Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi” jandarma personeli için bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Eğitimin açılış töreni 12 Kasım 2019 tarihinde Zeynep Golf Resort’ta gerçekleştirildi. Açılış törenine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk katıldı.

Bu yılki program doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Trafik Hizmetleri’nde görevli 131 personel, Trafik Dedektifleri yetiştirmek üzere 4 gün boyunca eğitim alacak. 12-15 Kasım tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenen eğitici eğitimlerinin ardından sertifikalarını alan jandarma personeli görev yaptıkları illerde öğrencilere Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak. Düzenlenen eğitici eğitiminde, uzman eğitmenler katılımcılara teorik ve interaktif eğitimler verecek.Eğitimleri geçen yıl ilk kez Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi’ne katılan ve eğitmen sertifikası alan jandarma personelinin oluşturduğu 20 kişilik eğitmen grubu verecek.

Türkiye çapında Trafik Dedektifi eğitmeni sayısı toplam 913’e ulaştı

4 gün süren eğitimlerde kursiyerlere günde 6 saat boyunca teorik ve interaktif eğitimler verilecek. Eğitimlerde; Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri, Empati, Gelişim – Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları işlenecek.Bu yılki eğitimlerle birlikte proje, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı 263 eğitmen ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 650 eğitmenle birlikte Türkiye çapında toplam 913 Trafik Dedektifi Eğitmenine ulaştı.

Zeynep Golf Resort’ta gerçekleştirilen “Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi” açılış toplantısında konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, jandarma personelinin de dahil edilmesiyle Trafik Dedektifleri Projesi’nin kırsal kesimlerde yaşayan çocuk ve gençlere de eğitim verme imkanına kavuşarak geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Öztürk, “Bugün itibariyle eğitim alan çocuk sayısı 6 milyonu aştı. Bu yıl Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimleri’ne Türkiye’nin dört bir yanından 131 jandarma personeli katılıyor. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmayı ve daha fazla Trafik Dedektifi yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ülkenin en ciddi sorunları arasında yer alan trafik güvenliği sorununu çözmek için hayata geçirdikleri çalışmalara hızla devam ettiklerini vurgulayan Öztürk şöyle devam etti: “Trafik güvenliği konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla 6 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği işbirliğiyle çıktığımız bu yolda güzel sonuçlarla karşılaşmaktan OPET olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Projenin başlangıç yılı olan 2013’ten bu yana çocukların karşılaştığı trafik kazalarında çocuk ölüm oranı yüzde 20,5 düştü. Daha güvenli bir trafik inşa etmek üzere paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi.”

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı konuşmasında “1756 trafik timiyle göreve devam ettiklerini 2023 yılında 2356 trafik timini hedeflediklerini belirtti. Türkiye’de ki çok sayıda ilçede denetimleri trafik timlerimizle yapıyoruz. Trafik eğitimlerine çok önem veriyoruz. Trafik Dedektifleri bu kapsamda bizler için önem arz ediyor” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney konuşmasında trafik eğitiminin önemini, eldeki malzeme ve araçların verimli kullanmanın önemini belirtti. Birleşmiş Milletler’e verilen 2020 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarında %50azalma sağlanması taahhüttünün gerçekleştirilen denetimler ve özellikle çocuk ve gençlerimizin Trafik Dedektfilerigibi büyük projelerle eğitilmesiyle yerine getirileceği inancında olduğunu söyledi.

İlk eğitim çocuklara verildi

Toplantı sonunda Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi’ne katılan jandarma personelinin çocuklarına özel bir Trafik Dedektifleri eğitimi gerçekleştirildi. İlk trafik eğitimlerini eğitici eğitimine katılan anne ve babalarından alangeleceğin büyükleri çocuk ve gençler Trafik Dedektifleri kostümleriyle trafik andını okudular ve Trafik Dedektifi ilan edildiler.

TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ HAKKINDA

Geleceğin duyarlı ve bilinçli sürücü adayları yetiştiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma Genel komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği ve OPET ortaklığında yürütülen ‘Trafik Dedektifleri Projesi’; geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefliyor. 3-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler ile dolaylı olarak ailelerine trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede eğitimlere katılan çocuk ve gençlere ‘Trafik Dedektifi’ unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.Eğitimler; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları başlıkları altında düzenleniyor. ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ile trafik kuralları konusunda farkındalık yaratarak mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye’nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor.

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