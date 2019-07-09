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Trabzon’da Sağlık Çalışanını Kafa Atıp Darp Ettiler

Son şiddet olayı Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti.

Trabzon’da Sağlık Çalışanını Kafa Atıp Darp Ettiler

Son şiddet olayı Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti.

09 Temmuz 2019 Salı 12:52
Trabzon’da Sağlık Çalışanını Kafa Atıp Darp Ettiler

Acil Serviste görevli Sağlık Memuru Savaş Balcı, acilde fiziki şiddetine maruz kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Sağlık Sen Sendikası, “Sağlık Memuru ve Türk Sağlık Sen Temsilcimiz görev yaptığı hastanenin Acil Servisinde görevi başında yüzüne aldığı kafa darbesiyle burnu kırılmak suretiyle darpedilmiştir” dedi.

Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor. Trabzon’da yaşanan üzücü olayla ilgili açıklama yapan Türk Sağlık Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, “Hastaya şifa verebilmek için hazırlık yaparken hiç beklemediği bir anda aldığı kafa darbesiyle daha kötü sonuçla karşı karşıya kalması muhtemel olan Sendika Temsilcimiz hadisenin yaşandığı anda Beyaz Kod vermiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs enjeksiyon yaptırmak için hastanede bulunan kardeşin yanına alarak olay yerinden kendilerine ait araçla kaçmışlardır. Polisin takibi sonucu yakalanan şahıslar halen karakolda tutulmaktadırlar. İnsanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanı arkadaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı,saldırganı ve azmettiricisini lanetliyoruz. İnsana ve insan sağlığına hizmet gibi kutsal bir meslek icra eden sağlık çalışanlarına karşı artarak devam eden şiddet ve darpın her defasında son bulmasını arzu etmemize rağmen, yetkililerin bu önemli soruna yeterli düzeyde önem vermediklerini ve çare aramadıklarını gözlemlemekteyiz” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA – Sağlık Servisi)

Son Güncelleme: 09.07.2019 13:20
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trabzon da sağlık çalışanını kafa atıp darp ettiler
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