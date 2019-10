TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli: “Atılmamış penaltıdan gol olmaz”

“Paylaşmaya Değer” sloganı ve “Shape the Future-Geleceği Şekillendir” teması ile gerçekleştirilen 3. TEDx Kaleiçi Etkinliği’nde, her biri alanında fark yaratan isimler geleceği şekillendiren fikirlerini katılımcılarla paylaştılar. TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli ile birlikte Adnan Dalgakıran, Ezel Akay, Sezen Sungur Saral, Ezo Sunal, Ufuk Tarhan, Erkan Can- Ali Adnan Özgür ve Oytun Erbaş’ın yaptıkları sunumlar ilgiyle izlendi.

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, “Geleceği nasıl şekillendirirdin” sorusuna farklı bakış açılarıyla cevap aranan etkinlikte, “Atılmamış Penaltıdan Gol Olmaz” başlıklı bir konuşma yaptı. Benli, “Değişim Yönetimini” örneklerle anlattığı sunumunda kendi iş yaşamından paylaştığı hikayelerle de izleyicilerin hafızalarında kaldı.

Yakup Benli, etkinlikteki konuşmasında iş yaşamındaki 28 yılda farklı iş yapma biçimleri ve kültürlerine sahip şirketlerde görev aldığını belirterek bu kültürel çeşitliliğin değişim yönetimi konusunda kendisine kazandırdığı farklı deneyimleri keyifli bir dille anlattı.

