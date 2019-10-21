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TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli: “Atılmamış penaltıdan gol olmaz”

Alanında uzman isimlerin fikirleri ve deneyimlerini paylaştığı TEDx Kaleiçi Etkinliği’nin üçüncüsü Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, bu yıl “Shape the Future-Geleceği Şekillendir” teması ile düzenlenen etkinliğin konuşmacıları arasında yer aldı. Benli, “Atılmamış Penaltıdan Gol Olmaz” konulu ilgi çeken konuşması ile Değişim Yönetimini anlattı.

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli: “Atılmamış penaltıdan gol olmaz”

Alanında uzman isimlerin fikirleri ve deneyimlerini paylaştığı TEDx Kaleiçi Etkinliği’nin üçüncüsü Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, bu yıl “Shape the Future-Geleceği Şekillendir” teması ile düzenlenen etkinliğin konuşmacıları arasında yer aldı. Benli, “Atılmamış Penaltıdan Gol Olmaz” konulu ilgi çeken konuşması ile Değişim Yönetimini anlattı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:40
TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli: “Atılmamış penaltıdan gol olmaz”

“Paylaşmaya Değer” sloganı ve “Shape the Future-Geleceği Şekillendir” teması ile gerçekleştirilen 3. TEDx Kaleiçi Etkinliği’nde, her biri alanında fark yaratan isimler geleceği şekillendiren fikirlerini katılımcılarla paylaştılar. TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli ile birlikte Adnan DalgakıranEzel AkaySezen Sungur SaralEzo SunalUfuk TarhanErkan Can- Ali Adnan Özgür ve Oytun Erbaş’ın yaptıkları sunumlar ilgiyle izlendi.

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, “Geleceği nasıl şekillendirirdin” sorusuna farklı bakış açılarıyla cevap aranan etkinlikte, “Atılmamış Penaltıdan Gol Olmaz” başlıklı bir konuşma yaptı. Benli“Değişim Yönetimini” örneklerle anlattığı sunumunda kendi iş yaşamından paylaştığı hikayelerle de izleyicilerin hafızalarında kaldı.

Yakup Benli, etkinlikteki konuşmasında iş yaşamındaki 28 yılda farklı iş yapma biçimleri ve kültürlerine sahip şirketlerde görev aldığını belirterek bu kültürel çeşitliliğin değişim yönetimi konusunda kendisine kazandırdığı farklı deneyimleri keyifli bir dille anlattı.

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